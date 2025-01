Luiz Marfuz revive Padre Pinto de Osum

Luiz Marfuz - Foto: Pedro Gabriel / Divulgação

Quem já esqueceu ou ainda não conhece a história de Padre Pinto, afastado e perseguido por sua proposta de revolução comportamental, ao trazer à tona temas-tabu como o da sexualidade e o da livre expressão da fé, tem uma boa razão para atualizar-se a partir da peça dirigida pelo teatrólogo Luiz Marfuz, prevista para estrear agora dia 24.

A distância é um obstáculo a ser vencido: “Padre Pinto” – sem mais a acrescentar – terá sua primeira turnê no Sesi Pompeia São Paulo, em cartaz até 23 de fevereiro, atendendo Luiz Marfuz ao convite de Ricardo Bittencourt, alinhando-se com atores e atrizes herdeiros de Zé Celso Martinez.

A peça virá a Salvador, um dia, quem sabe, mas antes, para o trabalho se pagar, há a necessidade de praticar o “teatro sustentável”, investindo-se em praças nas quais a arte cênica tenha um público mais esperto e numeroso.

Não se espere sensacionalismo, via figuras de ironia, exotismo ou preconceito; ao contrário, “Padre Pinto” quer mostrar os diversos “padres pintos” com os quais reinventou sua trajetória inigualável de alguém capaz de desafiar os cânones, possivelmente tema de versos e Gregório de Matos se fossem contemporâneos.

- Padre Pinto antecedeu o debate hoje tão presente das escolhas que fazemos para sermos quem quisermos, na hora que decidirmos, antecipando a luta cidadã por ampla liberdade de ser e o papa Francisco acaba de autorizar o ingresso nos seminários dos primeiros padres assumidamente gays”, afirma Luiz Marfuz.

A equipe de pesquisa da peça produziu um trabalho minucioso, privilegiando os testemunhos orais, sem descartar a análise cuidadosa e prudente do teor das notícias.

