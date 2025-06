Lyra Ceciliana no desfile heróico

Sociedade Orpheica Lyra Ceciliana - Foto: Divulgação

A Cidade-Heroica e seu entorno terá em sequência, duas alegrias, a das fogueiras de São João, e no dia 25, as festividades pela Data Magna de Cachoeira, onde o Brasil rompeu definitivamente com o verdugo lisboeta.

Entre as instituições mais longevas, fundada em 1870, a Sociedade Orpheica Lyra Ceciliana é uma das invictas, jamais tendo se ausentado das festividades, tornando-se sua identidade uma parte inseparável do conceito de civismo.

Também por ter atravessado gerações desde escravizados de outrora, alcançando os pseudo libertos de hoje, a presença da Lyra Ceciliana é tida como favorita pelos cachoeiranos e brasileiros em geral.

O momento é apropriado para divulgar a história da filarmônica criada em um contexto demonstrativo da mistura prevalecente na formação do país: seu fundador era filho de português com ex-escravizada.

A Lyra, inspirada por Orfeu, o encantador poeta, recupera a memória da guerra pela libertação, ao executar os Hinos Nacional; da Cachoeira; da Independência e ao Dois de Julho.

Condecorada pelo presidente Lula com a Ordem do Mérito Cultural (OMC), a mais alta honraria para uma filarmônica, a Lyra mobiliza sentimentos de alegria de pais e mães ao verem seus filhos desfilando com garbo.

A Sociedade Orpheica Lyra Ceciliana cumpre ainda a missão social de oferecer o gratuitamente o ensino da música para jovens capacitados a tocar um instrumento.

Até hoje é possível aos sensitivos perceber à frente da heroica lyra, a presença de um vulto, o do maestro abolicionista Manoel Tranquilino Bastos, autor da música do Hino da Cachoeira, cuja letra é do poeta Sabino de Campos.

Comércio no São João

A vigência da Lei federal 10.101/2000, determinando mudanças em regras de trabalho do comerciário tem gerado controvérsias: vale a convenção ou basta o lojista requisitar o serviço? Presidente do Sindilojas, Paulo Motta admite a insegurança gerada para os próximos dias, durante a festa de São João – e o respectivo movimento do varejo junino chegarão ao auge.

– Para a categoria econômica lojista do comércio basta cumprir a CCT vigente com o sindicato dos empregados no comércio de Salvador para a convocação dos trabalhadores para o trabalho em dias de feriados – explica Paulo Mota.

POUCAS & BOAS

A novena preparatória para as festas do padroeiro de Teixeira de Freitas começou ontem na catedral diocesana. ‘Com São Pedro vivemos nossa vocação e missão’ é o tema central da festa deste ano, com novena até o dia 28 de julho. No dia 29 de junho a programação é festiva, contando com missa solene e procissão. No extremo Sul da Bahia, a cidade vive desde o dia 13 deste mês o projeto ‘Teixeira Junina – tradição nos bairros’, que hoje tem festas na Liberdade, Cachoeira da Mata, Nova América, Rua Gourmet e no Mercado Municipal.

A turnê ‘Baile Forrozeando’ fará hoje espetáculo na praça central da cidade de Wagner, com direção artística da multiartista Rachel Lessa, produção e empresariamento de Tadeu Gouveia. Amanhã estarão no Vale do Capão (oficialmente o distrito de “Caeté-Açú”, em Palmeiras) e no dia 24 em Andaraí/Igatu. A proposta é levar música, dança, poesia com identidade nordestina para a Chapada Diamantina. Seguindo a programação, no dia 05 e 19 de julho se apresentam em Jacobina e no Rio de Janeiro, respectivamente.

Aberto na última quinta-feira, o São João de Ibicuí tem hoje atrações como Fulô de Mandacaru, Cícero Dantas, Neto Leite, Ingredy e Larissa, Cueca Branca, Paulo Neto e Forró Chicomia. A programação dos festejos juninos na cidade do Território de Identidade Médio Sudoeste, prossegue até o dia 24 de junho com animação de nomes como Paula Fernandes, Lordão, Peu do Acordeon, Xote Apimentado e Forrozão Maderada.