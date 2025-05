Maio das Mulheres, de flores a móveis

Dia das Mães movimenta o comércio - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Maio está chegando e com ele as projeções do Comércio com um viés especial: o mês dedicado às mães e às noivas, tem duas quinzenas complementares, a primeira para presentes e a segunda, bens duráveis.

Quem explica melhor é o presidente do Sindicato de Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Schettini Mota: até o Dia das Mães, segundo domingo de maio, prevalecem confecções, calçados, bolsas, joias e semijoias, perfumes e flores.

Depois do Dia dedicado às multiplicadoras da vida, chega a vez das noivas e então, o segmento de bens duráveis terá sua vez, para montagem dos novos lares, seguindo o velho provérbio: “quem casa, quer casa”.

Móveis, eletrodomésticos e todos os produtos para materializar a expectativa do amor-perfeito ganham, neste período, maior impulso, devido ao desejo compartilhado de “construção do ninho”.

- O consumo médio para o presente das mães é de 500 reais, e este valor dobra, chega a mil reais, na virada da quinzena, na compra de mobiliário e utensílios domésticos”, prevê Paulo Mota, fonte confiável devido à experiência de décadas no setor.

Para Mota, é possível apostar numa elevação em torno de 10% no aumento das vendas, em relação a maio do ano passado, mas o acumulado do mês deve ir todo para a ampliação das margens de lucros.

Lembra o representante da classe proprietária do recente aumento de 6% no ordenado – acima da inflação de 5,48% nos últimos 12 meses –, portanto, alega a alta no custo do trabalho.

O presidente do Sindilojas prevê o uso do cartão de crédito por parte dos consumidores e consumidoras, apesar da taxa de juros de 14,25%, determinada pelo Banco Central como tentativa de conter a inflação.

Poesia na Academia

A ucraniana radicada no Brasil, Clarice Lispector, pessoa iluminada de texto encantador, é o destaque do primeiro encontro do ano do projeto Poesia na Academia, em encontro virtual programado para hoje, às 19 horas. Coordenado pela professora e poeta imortal Heloísa Prazeres, uma das baluartes da Academia de Letras da Bahia (ALB), o vitorioso projeto chega ao quarto aniversário, atraindo apreciadoras e apreciadores da beleza de juntar palavras. O Poesia na Academia tem como ponto forte a participação de convidados, além de acadêmicas e acadêmicos preparados para contribuir com a resenha posterior aos recitais.

POUCAS & BOAS

Com a meta de beneficiar mais de 55 mil pessoas na região norte do Estado, foi inaugurada ontem na zona rural de Juazeiro a Subestação Elétrica Nova Tourão. O evento contou com a presença de autoridades regionais, empresários e demais clientes da Neoenergia Coelba, que informou o investimento de R$ 66,8 milhões na infraestrutura. A região do vale do São Francisco se destaca principalmente na produção nacional de frutas - tendo no ano passado superado um milhão de toneladas, com destaque para uvas e mangas -, que abastecem o mercado interno e também são exportadas.

O show ‘Eles, por exemplo’ faz hoje um tributo aos artistas Cazuza, Raul Seixas e Renato Russo. Aberto à população, o evento vai abrilhantar a véspera de feriado no Centro Histórico de Barreiras, na região boemia do Boss e dos bares tradicionais do Vieira e do Vitor. A partir das 21h o cantor e compositor Bosco Fernandes estará no palco acompanhado da banda Radioelétrica.

As primeiras turmas dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo e em Educação Escolar Quilombola começaram as atividades neste final de abril nos campi das cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). Destinados a educadores que já atuam na Educação Básica e desejam ter uma segunda licenciatura, os cursos acontecem através do Programa Nacional de Fomento à Equidade na Formação de Professores da Educação Básica.