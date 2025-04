Mais água potável chega ao Sudoeste

A conta de água e esgoto será reajustada em 4,09 % a partir de junho de acordo com percentual autorizado pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia. O reajuste foi calculado com base na variação da infração. Foto: Luciano da Matta / Ag. A Tarde. Data: 14/05/2018. - Foto: Luciano da Matta / Ag. A TARDE

Depois de realizar visitas técnicas a alguns dos principais municípios do Sudoeste baiano, a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) parte para ampliar o acesso à água potável na zona rural.

Os servidores estaduais conheceram em detalhes as demandas das comunidades, por meio de audiências públicas, resultando na assinatura de convênios com representantes de administrações municipais.

O fato de estar sediado o Núcleo Regional em Vitória da Conquista, o município mais importante da região, favorece o acompanhamento de projetos no entorno do território conquistense.

Macarani, Maiquinique, Ribeirão do Largo, Tremedal e Cordeiros estão entre as cidades do entorno, situadas dentro da cobertura de ações da Cerb na região Sudoeste.

Já em Poções, as visitas técnicas às comunidades de Craúno e Água Branca viabilizaram a implantação de novos sistemas de abastecimento proporcionais às necessidades dos pequenos agricultores.

Em Itapetinga, ficou decidida a substituição da tubulação para garantir maior eficiência no fornecimento de água; em Caetanos foram emitidas ordens de serviço de obras nos distritos de Jacaré e Três Lagoas/Patrício.

Inclusão no PAC – Condeúba será incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para implantação de um sistema integrado entre Tamburil e Feirinha, além de definidos avanços para a barragem de Morrinhos.

Tido como uma prioridade do governador Jerônimo, o abastecimento de água e obras de saneamento fortalecem parcerias com prefeituras, projetando a continuidade do trabalho de atender às demandas.

Cirurgia de próstata a laser

O Hospital Português sediou neste mês de abril o Curso de Cirurgia de Próstata a Laser “Thulio Experience”, tendo como convidado especial o professor Mariano Gonzalez, chefe do Setor de Laser do Hospital de Buenos Aires. Considerado um dos maiores especialistas do mundo nesta área, ele já operou mais de 8 mil pacientes com aumento benigno da próstata. O curso foi coordenado pelo médico urologista Paulo Furtado, que enfatizou a importância de disseminar a nova técnica entre os colegas. Nos três dias do curso foram operados 13 pacientes, que tiveram alta no primeiro dia pós-operatório e terão uma recuperação muito mais rápida graças à tecnologia utilizada.

Novos debates vão i ncentivar negócios

A promoção do Seminário Qualidade do Gasto Público e a Melhoria do Ambiente de Negócios, por iniciativa da Associação Comercial da Bahia, deixa como legado a necessidade de continuação dos debates.

A avaliação é de um dos participantes do encontro, Marcelo Oliveira, diretor de Acompanhamento e Desenvolvimento de Empreendimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Representando o secretário Angelo Almeida, o servidor sugeriu novas oportunidades de diálogos temáticos, para impulsionar os vários setores da economia baiana.

Entre os convidados do seminário, realizado segunda-feira, estiveram presentes autoridades do Executivo, parlamentares e especialistas com domínio para discutir políticas públicas voltadas para o fortalecimento de negócios no estado.

– A ACB, casa mãe do associativismo, é bicentenária. Foi nessa capacidade de agregar e integrar todos, as representações de classe como secretários e nossos representantes, para que a gente possa discutir a aproximação harmoniosa da sociedade, desse povo que tem a soberania do nosso país – afirmou o anfitrião, Paulo Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia.

A mobilização de recursos vem acompanhada de produção de conhecimento por parte de Paulo Calvalcanti, autor do livro-guia da cidadania, “E aí? Isso é da minha conta?”.

O objetivo é o de estimular os leitores a sair do estado inercial a cidadã ou cidadão, ao invés, cada qual deve fazer sua parte para orgulhar-se do Brasil.

Entidade empresarial mais antiga do país, a Associação Comercial promoveu o seminário em sociedade com a Frente Parlamentar de Empreendedorismo, o Instituto Unidos Brasil, o Fórum Empresarial da Bahia e o Conselho das Entidades Empresariais da Bahia.