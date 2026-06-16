Manifesto vai exigir justiça por Canudos

Ganha impulso na Bahia o movimento por justiça reparadora a Canudos, a ser materializada com a construção de infraestrutura e implementação de políticas públicas para reduzir a carência dos 12 mil habitantes da antiga cidadela de Conselheiro.

O cineasta e escritor Antônio Olavo completou 500 assinaturas para o manifesto favorável à reparação, levando em conta, além da chacina promovida pelo Estado, o período depois do massacre, com a perseguição aos descendentes das vítimas.

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São docentes, pesquisadores, jornalistas, escritores, advogados, religiosos, camponeses, comerciantes e trabalhadores em diversos setores da economia, a clamar por justiça, pois até hoje, nada se fez por reparar ao menos uma pequena parte dos grandes danos causados – multidões barbaramente degoladas.

Segundo Antônio Olavo, são duas as principais exigências da cidadania representada no manifesto: o reconhecimento do genocídio e o pedido de perdão pelo Estado brasileiro.

– Também são necessárias políticas públicas, infraestrutura, em saúde, educação, saneamento e criação de um banco de memória de Canudos – afirma o cineasta.

Aos 70 anos, Antônio Olavo examina sua própria trajetória, pois lembra de ter fixado um pôster do Duque de Caxias na parede de seu quarto, quando adolescente, enquanto na escola lhe era ensinado um perfil de “louco” para Antônio Conselheiro. O duque não participou da chacina – morreu antes –, mas simbolizava o “herói nacional”.

Lembra o memorialista a vergonha que sentiu ao ser confrontado pela realidade em seus primeiros trabalhos, ainda como repórter fotográfico, ao perceber sua total ignorância sobre a história da comunidade comunitarista.

ABRE ASPAS

“Legitimidade [da IA] deverá ser aferida à luz dos mesmos valores que justificam toda ordem democrática: a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade, a responsabilidade e a proteção dos vulneráveis”

Edson Fachin, presidente do STF, sobre impactos da tecnologia e algoritmos no debate público

Xadrez nas escolas

Enxadristas baianos idealizaram projetos para inserir o esporte mental nas escolas de Guanambi e Teixeira de Freitas. Sob a liderança de Michel Santos, as iniciativas resultaram nos projetos de lei 003/2026 e 53/2026, que propõem o xadrez como ferramenta pedagógica e atividade extracurricular na rede pública municipal. Para a ativista Gina Leite, biógrafa de Ruth Cardoso, as propostas têm potencial para alcançar todo o estado devido ao estímulo à inteligência e lógica. Ela destaca que torneios escolares já revelam talentos adolescentes e mostram participação equitativa entre meninos e meninas.

POUCAS & BOAS

A edição 2026 do Dia de Cooperar (Dia C) foi aberta ontem em Luís Eduardo Magalhães através de ação conjunta entre as cooperativas que atuam no município. Este ano o evento celebra 10 anos de história na cidade, estimulando a solidariedade e a transformação de vidas com apoio do Hemoba, prefeitura, Lacen Bahia e Clínica São Camilo. Até o dia 20 de junho a campanha coleta sangue e faz cadastro para doação de medula na unidade de Estratégia de Saúde da Família ESF Ceni dos Santos Fraga, ao lado do Lacen, entre as 7h30 e 17h30.

A novena preparatória para os festejos do padroeiro São João Batista foi aberta ontem, em Barreiras. Sempre com início às 19h na catedral dedicada ao santo, a programação reúne diferentes segmentos da comunidade católica local. Hoje o encontro será dirigido a comerciantes e profissionais do comércio, com momentos de oração focados nas pessoas que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da cidade. A novena termina dia 23 de junho, véspera do festejo dedicado a São João.