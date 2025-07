‘Manoel Devoto’ na luta pela democracia

Colégio Estadual Manoel Devoto - Foto: Ilustrativa | Reprodução | Google Street View

O Colégio Estadual Manoel Devoto, um dos mais importantes da rede pública, localizado no bairro do Rio Vermelho, presta inestimável contribuição ao Estado Democrático e de Direito ao lançar nos próximos dias, o projeto “Pinta Passado Cria Futuro”.

O objetivo é produzir na juventude a percepção da relevância de conhecer a história recente do Brasil, como forma de ampliar a consciência sobre a defesa das instituições da República, condição necessária para o bom convívio no País.

O projeto consiste em ciclo de debates com a participação de ex-presos políticos durante o período da ditadura militar instaurada em primeiro de abril de 1964, derrubando o presidente João Goulart (Jango) em escalada inominável do “terrorismo de Estado”.

Estão confirmados Arno Brichta, Paulo Pontes, Eliana Rollenberg, além do professor, e jornalista articulista titular de A TARDE, Emiliano José, um dos mais atuantes na luta pela redemocratização, por formar gerações e coordenar frentes antifascistas.

– Estas brasileiras e brasileiros vão compartilhar suas histórias de resistência na luta pela liberdade e o impacto da repressão em suas vidas pessoais e familiares – afirmou a professora Verinha Regina Oliveira, uma das organizadoras dos debates.

Reconhecida também entre os profissionais de imprensa, por seu trabalho de excelência na organização dos arquivos de jornais impressos e difusão de conhecimento, professora Verinha quer “conectar os jovens com a história viva”.

Segundo a professora, a iniciativa busca incentivar a reflexão política, conforme o idealizador do projeto, o professor estadunidense John Patrick Thompson, autor de ações semelhantes na Argentina, Peru, Espanha e Itália.

Futuro do trabalho

O Hub Salvador recebe amanhã a 29ª edição do “Futuro em Foco”, evento gratuito que conecta estudantes do ensino médio e técnico às tendências do mercado de trabalho.

Com o tema “Conectando Juventude ao Futuro do Trabalho”, a programação inclui palestras e oficinas sobre carreiras tech, habilidades do futuro e preparação para o primeiro emprego.

Organizado pela CaptaRH, com apoio da FIAP, Hub Salvador e Wayra, o encontro terá atividades pela manhã e à tarde, incentivando o protagonismo juvenil e a conexão com oportunidades.

POUCAS & BOAS

A 7ª edição do Prêmio MapBiomas, na categoria “Aplicações em Políticas Públicas”, classificou em primeiro lugar o projeto desenvolvido por estudantes e egressos dos cursos de Geografia e Engenharia da Computação da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). A premiação da plataforma Ecoólogica de Pernambuco (EcoPE) ainda repercute entre os acadêmicos, que focam seus esforços em projetos com soluções inovadoras para a conservação, manejo sustentável e combate às mudanças climáticas.

Em Barreiras terminam, hoje, na Praça Castro Alves, os atendimentos à população da Carreta da Hanseníase (Roda-Hans). A iniciativa é do Ministério da Saúde em parceria com o Governo da Bahia e a Secretaria Municipal de Saúde, e foi aberta na terça-feira. Além da cidade sede da ação, outros 13 municípios da região estão com equipes de saúde no local para atender os pacientes previamente agendados pelas Unidades de Saúde da Família da região, com avaliação clínica e neurológica simplificada

A Chef Nilma Berdazuck é a atração de hoje da Cozinha Show do Chocolat Festival Bahia 2025, a partir das 19h, no Centro de Convenções de Ilhéus. A abertura oficial do evento, considerado o maior do setor de cacau e chocolates de origem da América Latina, será amanhã a partir das 18h com apresentações culturais e Feira do Chocolate. Com uma programação variada, o festival reúne cacauicultores, pesquisadores, investidores e representantes de organizações internacionais.