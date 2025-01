Mansão abre caminho de universitários

A Mansão do Caminho, gigantesca obra de caridade e acolhimento criada por Divaldo Franco há 72 anos, comemora o encaminhamento para a vida universitária de nova turma de 27 concluintes do ensino médio, entre os quais, 10 conquistaram uma nota de mais de 900 pontos na redação do Enem.

A conquista é apenas uma entre milhares de missões cumpridas, acolhendo a instituição desde bebês de quatro meses a idosos em visitas para prática de canto, artesanato e o convívio dos últimos anos.

Ocupando o vácuo deixado pelo Estado e iniciativa privada, o estabelecimento no bairro do Pau da Lima melhora o dia de 5 mil pessoas a cada aurora, em média, em ações distribuídas nas áreas de educação, assistência social e saúde.

O espaço multiplicado em 19 campos de futebol – unidade de medida mais compreendida pelos brasileiros – conta com uma força de trabalho de 320 colaboradores em carteira assinada, acrescentando a importância da coleta de contribuições, a fonte de receita da instituição oficialmente nomeada “Caminho da Redenção”.

– O investimento do apoio à Mansão do Caminho, viabilizando o atendimento gratuito em 30 especialidades médicas, pode ser feito via pix pela chave [email protected] – afirma a coordenadora dos Projetos Sociais, Sabrina França.

Acrescenta a coordenadora um outro meio de acesso para as pessoas de boa vontade, entrando pelo site www.mansaodocaminho.com.br, por onde é possível encaminhar o recurso possível de cada doador, basta clicar no link “como doar”.

Acrescenta a coordenadora um outro meio de acesso para as pessoas de boa vontade, entrando pelo site www.mansaodocaminho.com.br, por onde é possível encaminhar o recurso possível de cada doador.

Ilê Asé Ogum Sidé reabre

A reabertura do Ilê Asé Ogum Sidé, na rua Nova Constituinte, prevista para março, terá como duas principais novidades a inauguração de uma biblioteca comunitária e a estreia do brasão sinalizando a porta de entrada de um dos terreiros de maior relevância para a região de Periperi, uma das mais populosas de Salvador. A inauguração da inusitada iniciativa de inestimável valor cultural e de incentivo à difusão de conhecimento terá como autor número 1, o etnólogo, fotógrafo, babalaô e afro-baiano nascido na frança, Pierre Verger, o “Fatumbi”, título de alta hierarquia no candomblé.

POUCAS & BOAS

- A equipe da Casa Otto Willi Autista estará cadastrando crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro Autista (Tea), de Riachão das Neves, a partir de amanhã. O trabalho voluntário acontece na escola Francisco Macedo, entre as 9h e 15h até quarta-feira e nos dias seguintes as equipes estarão em povoados da zona rural do município do oeste baiano. As ações da instituição tiveram início em 2024 com a proposta de auxiliar as famílias e organizar o grupo em defesa dos interesses deste público.

- A novela ‘A maldição da mulher que virava porca quando fazia sexo’ estreia amanhã com publicações de 20 capítulos diários no portal Mural do Oeste, de Barreiras. Assinada pelo escritor e poeta Roberto de Sena, esta é a quinta novela do autor neste estilo, das quais algumas se tornaram livros físicos, como ‘O jegue que virou celebridade’ e “As aventuras do Urubuzé”. Ao todo, Sena tem 12 livros publicados e lançou recentemente o documentário ‘Alcyvando Luz, o tropicalismo tem um pé em Barreiras’.

- Termina hoje à noite na paróquia de São Sebastião, a novena preparatória para a festa do padroeiro de Barreirinhas, em Barreiras. As celebrações tiveram início dia 11 de janeiro, com a abertura da novena, que todas as noites foi sucedida pela quermesse. Amanhã, a programação começa às 6h30 com a primeira missa. A celebração das 19h30 será campal e presidida pelo bispo local, Dom Moacir Arantes, seguida da tradicional procissão pelas ruas do bairro.