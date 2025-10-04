Marcha da Maconha coloca foco na violência e no tráfico

Marcha da Maconha em Santo Amaro denuncia abusos - Foto: Raphel Muller | Ag. A TARDE

A Marcha da Maconha, com o tema “Descriminalizar para quem?”, acontece hoje, saindo da prefeitura às 16h, na Praça Municipal, em direção ao Largo de Santo Antônio. Um grupo de 150 ativistas canábicos preparam a manifestação, que ano após ano luta e denuncia a liberação - longe da legalidade - vivida hoje: nas mãos do tráfico, trazendo violência e riscos aos consumidores e à toda sociedade. Apesar dos avanços na legalização do uso recreacional da planta - como a definição do peso máximo de 40 gramas para distinguir um usuário, conforme estabelecido pelo STF -, não são raros os episódios de abuso de poder.



Santo Amaro ganha cinema inflável gratuito



Depois de Cachoeira, a Cidade Heroica, chegou a vez de Santo Amaro da Purificação receber o projeto “Cinema Inflável”, em turnê itinerante pelos municípios do interior baiano. O cinema ocorre em paralelo ao Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE, que também conta com o patrocínio do Nubank.

As sessões gratuitas, com direito à pipoca como agrado extra, são realizadas a céu aberto em localidades onde o cinema tem pouco acesso, resultando na conquista de novos aficionados da sétima arte – os “cinéfilos”.

Serão exibidos para os santoamarenses e gente de municípios vizinhos os filmes “Encanto”, o campeão de bilheteria “Ratatouille” e “o Auto da Compadecida”, hoje, e amanhã.

O projeto do Ministério da Cultura é viabilizado graças à tela inflável, com distribuição de pipoca, e capacidade de acolher um total de 800 pessoas por sessão.

Em Santo Amaro provisoriamente rebatizada da "Pura Ficção", além da exibição dos longas, o projeto destaca a produção cultural local com a exibição de curtas-metragens e videoclipes realizados por artistas da região.

Programação variada - A programação inclui ainda recreação infantil com a Tia Peteca, com oficinas de pintura, brincadeiras, personalização de chapéus, oficina de brinquedos sustentáveis e pintura facial.

A capoeira é uma atividade complementar, com a presença do ponto de cultura Associação de Capoeira Arte e Recreação Berimbau de Ouro, com mais de 40 anos de história no paranauê.

A estratégia do projeto é a de tentar cativar pessoas com dificuldade de acesso à telona, até porque a preferência pelas telinhas tem produzido comodismo entre os usuários.

POUCAS & BOAS

Terminam hoje os festejos de São Francisco de Assis, padroeiro de Praia do Forte, em Lauro de Freitas, sob o lema "Onde houver desespero que eu leve a esperança". A programação começa às 8h de hoje com a concentração dos fiéis no adro da igreja para a reza do Ofício de Nossa Senhora. Em seguida, haverá uma procissão e a Missa solene de encerramento, que será celebrada com a presença do bispo de Alagoinhas, Dom Vidal.

O 6º Festival Gastronômico de Eunápolis será inaugurado hoje, prometendo movimentar a praça da Igreja Matriz. O evento começa com aulas show de gastronomia e apresentações musicais, destacando o melhor da culinária local. Nesta importante edição, o festival contará com a participação de mais de 30 estabelecimentos e renomados restaurantes locais. A empresa Veracel, parceira do festival, levará para a praça hoje e também amanhã seis associações de agricultores familiares, criando um espaço dedicado para expor seus produtos e gerar oportunidades de novos negócios.

Com concentração marcada para começar a partir das 5h30 da manhã, em frente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Feira de Santana, acontece amanhã a primeira edição da Caminhada da Paz. A saída dos participantes está prevista para acontecer pontualmente às 6h. A ação faz parte da programação que celebra São Francisco de Assis, santo da Igreja Católica que é festejado intensamente hoje. Com um percurso de 3,5 km, o evento não tem fins lucrativos e tem como objetivo principal promover a paz social, a saúde e o bem-estar de toda a comunidade feirense.