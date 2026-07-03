Márcia de Ogum agora é conselheira da Ufba

O reconhecimento da dedicação a causas populares, ambientais e religiosas levou a yalorixá Márcia d’Ogum a superar Vovô do Ilê e Clarindo Silva na disputa por um assento de “comunidade” no Conselho Universitário da Ufba.

Apesar da forte concorrência, ficou definida a vitória da líder do terreiro Ilê Axé Ewa Olodumare, em Lauro de Freitas: é a primeira yalorixá a tornar-se titular do Consuni, do qual a saudosa Mãe Stella foi suplente. Márcia Maria Ferreira de Brito Lima vem participando ativamente de coletivos, destacando-se, entre outros, no trabalho de promoção da paz e do entendimento dos praticantes das religiões.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Formado pelo reitor Paulo César Miguez, membros de representações estudantis e da burocracia acadêmica das faculdades, o Consuni é o órgão deliberativo das normas de estrutura e funcionamento da Ufba.

“Lá eu vou dar meu parecer, o que for discordância minha eu falarei, sou forjada nos ferros de Ogum e tenho a bênção de Olodumare” — anunciou a iyalorixá.

Consciente de todo o entorno político e as possíveis peculiaridades de cada contexto, Márcia dá a entender assumir o compromisso de contribuir com os debates, descartando qualquer possibilidade de ser utilizada como uma mera “alegoria”. Por ser “mulher preta”, acostumada aos combates, não se deve descartar uma provável indicação a doutora honoris causa (por causa da honra), muito embora a outorga venha perdendo força devido à crescente banalidade.

A chegada de Márcia de Ogum coincide com um momento importante do debate sobre a necessidade do valor transparência na pauta e nas decisões do Consuni, mediante questionamentos da professora Salete Maria da Silva.

Nova geração roqueira

Salvador, berço de Raul Seixas e Marcelo Nova, reafirma sua vocação para o rock com a estreia internacional de JP Jacobina, 14 anos, e Marcos Eça, 12. Aprovados em turnê promovida pela filial soteropolitana da School of Rock, os jovens talentos realizaram três apresentações em Lisboa, passando por palcos como o Rock in Rio Lisboa, Time Out Market e LAV.

O feito ganha relevância diante de um cenário local dominado pelo axé e pela sofrência. Demonstrando engajamento e aprendizado veloz, a dupla desafia o contexto desfavorável com um repertório calcado em gigantes como AC/DC, Iron Maiden, Megadeth, Nazareth e Guns N’ Roses.

POUCAS & BOAS

Apoio à avicultura e agricultura familiar: Produtores rurais de Morro do Chapéu, Ourolândia e Várzea Nova fazem parte de um programa de apoio ao fortalecimento da avicultura e da agricultura familiar na região semiárida da Bahia. Com aporte total de R$ 736 mil, o projeto tem duração de 30 meses. Além de receberem aves e ração para iniciar os trabalhos, os produtores terão cursos de capacitação profissional, dias de campo e seminários. A iniciativa é fruto de parceria entre a Casa dos Ventos/Arcelor Mittal, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Bahia e o Instituto Agropecuário da Bahia.

Lançamento do Plano Safra 2026/2027: Ao reafirmar seu papel como uma das principais representantes do agronegócio brasileiro e porta-voz dos produtores rurais do Cerrado baiano, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) participou do lançamento do Plano Safra 2026/2027, realizado em Brasília. Na oportunidade, o presidente da Aiba, Moisés Schmidt, afirmou que os R$ 525 bilhões garantem competitividade, incentivam a adoção de novas tecnologias e criam condições para que o produtor continue investindo.

Aniversário de Alagoinhas: Os festejos em comemoração aos 173 anos de emancipação política de Alagoinhas movimentaram ontem diferentes espaços da cidade, iniciando com missa em Ação de Graças às 8h na Paróquia Santa Dulce dos Pobres. Em seguida, um Ato Cívico, com hasteamento das bandeiras e homenagens, reuniu autoridades e a população na Praça Pedro da Costa Dórea, no bairro de Alagoinhas Velha, um espaço emblemático que resgata as origens da cidade junto à linha férrea.