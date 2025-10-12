Marcos Uzel amplia livro sobre teatro

- Foto: Divulgação

O professor, escritor, jornalista e pesquisador Marcos Uzel lança no próximo dia 20, o livro “A noite do teatro baiano: 2ª edição revista e ampliada”.

O lançamento, no limiar entre uma festa e um acontecimento de alta cultura, está marcado para as 18 horas, no Museu de Arte da Bahia, localizado no Corredor da Vitória.

Trata-se de uma ampliação do registro histórico da cena teatral baiana, reunindo 32anos de histórias, artistas e espetáculos, dialogando com as narrativas dos “historiadores do cotidiano”, os jornalistas repórteres das editorias de cultura.

A nova edição permite uma análise mais apurada do teatro produzido na Bahia entre 1993 e 2025: uma ótima oportunidade de cotejar o apoio recebido das autoridades em períodos distintos, como propôs recentemente o ator soteropolitano Wagner Moura.

– Este livro é escrito por um autor privilegiado da cena baiana – deu valor o diretor teatral de nomeada e também jornalista Luiz Marfuz.

Como protagonista e testemunha de todo o período pesquisado pelo autor, Luiz Marfuz afirma tratar-se mais além de um registro, “um comentário cênico crítico, e isso é de um valor inestimável”, explica.

Um dos eixos temáticos condutores da nova publicação, talvez o mais relevante de todos, é o impacto do “Bahia Aplaude”, como um dos mais importantes prêmios de estímulo visando a preservação da memória do teatro.

De um ponto de vista arquivístico, a obra ganha, sem favor, uma dimensão “monumental”, a exemplo da produção em cinema, do filme “50 anos em cena”, dirigido por Pola Ribeiro, abordando as criações de destaque no teatro baiano.

A comunidade de Acutinga Montecho, em Cachoeira, no Recôncavo baiano, marcou com pesar e indignação o primeiro ano do desaparecimento da jovem mãe Tainara dos Santos, ocorrido no dia 9. Segundo testemunhas, ela foi vista pela última vez em uma lanhouse, onde teria dividido o espaço com homens desconhecidos. Em seguida, a trancista teria se encontrado com George Anderson Santos, seu companheiro por seis anos, em um relacionamento instável e marcado por agressões. Meses antes de desaparecer, Tainara havia registrado boletim de ocorrência por relacionamento abusivo, mas não recebeu medida protetiva.

A praça da Simpatia, em Camaçari, será transformado neste domingo no ‘Parque dos Sonhos – Um mundo mágico feito para sonhar e brincar’ para comemorar a passagem do dia das crianças. A partir das 9h o local vai contar com shows musicais infantis, oficinas criativas, brincadeiras, lanches, miniparque de diversões, contação de histórias, palhaços e brinquedos infláveis. Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedes), o evento vai até 17h, e tem parceria de outras pastas e órgãos municipais.

O Barreiras Folia 2026 será lançado amanhã em evento que vai agitar a praça Landufo Alves a partir das 19h, quando serão divulgadas as principais atrações da festa que acontece entre 13 e 17 de fevereiro. Considerado o maior carnaval do interior da Bahia, a festa atrai foliões da Bahia e também dos estados vizinhos como Goiás, Tocantins e Piauí, além do Distrito Federal. Com os circuitos Agnaldo Pereira e Zé de Hermes, a organização é Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com participação das demais pastas.

O primeiro evento para divulgação da ‘Antologia Contemporânea de Cordelistas Baianos’ acontece amanhã de modo virtual, a partir das 20h. Com mediação dos autores Zeca Pereira e Jack Leidson, o encontro terá participação de Creusa Meira, Varneci Nascimento, Fonzim de Anagé, Marcelo Figueiredo e Antônio Poeta. O projeto envolve 20poetas baianos foi aprovado no edital ‘A Bahia que escreve’, da Fundação Pedro Calmon.