Marivaldo na berlinda

Hoje a Justiça Federal em Salvador promete ficar agitada. É que ocorrerá às 13:30 horas uma audiência de instrução para oitivas de testemunhas do vice-prefeito de São Francisco do Conde, Mativaldo do Amaral.

Ele chegou a ser condenado à perda da função pública e suspensão dos direitos políticos e ficaria inelegível, mas a sentença foi anulada por uma decisão do TRF da 1ª Região, que reconheceu nulidade do processo justamente porque ele teria direito a ouvir suas testemunhas.

Após a audiência de hoje, o réu será intimado para apresentar suas alegações finais e o juiz federal poderá novamente impor a pena capital para um político: a inelegibilidade.

O Município de São Francisco do Conde, ente político que supostamente teve seus recursos públicos lesados quando Marivaldo era secretário de Rilza Valentim, por imposição legal, teve de se habilitar na demanda como assistente do MPF.

Os comentários na cidade é que Marivaldo tem perdido o sono e teria, segundo fontes, intimidando servidores da prefeitura que apenas estão agindo como manda a lei. Se o juiz mantiver o mesmo entendimento de outrora, Marivaldo fica fora da disputa em 2028, porque até lá o mesmo TRF1, diante das provas que A Tarde teve acesso, deve manter a condenação.

