Maternidade atende bebês em alto risco | A TARDE

Após alcançar o número de 80 bebês, ao implantar o ambulatório de alto risco, em janeiro, a meta da Maternidade Regional de Camaçari é chegar ao centésimo recém-nascido sob cuidados emergenciais.

O estabelecimento, gerido pela Fundação Estatal Saúde da Família, tornou-se referência em atendimentos a partos desde o risco habitual aos mais complicados.

Seguindo as diretrizes de acolher as demandas da população, a instituição integra o Sistema Único de Saúde e tem parceria com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O coordenador geral do Serviço de Fisioterapia da maternidade, fisioterapeuta Sandro Suarez, destaca a importância da continuidade ao atendimento do pós-alta dos recém-nascidos.

Os bebês têm retorno para tratamento ambulatorial, com agendamento marcado, às segundas e quartas, das 8 às 13 horas. Sandro Suarez certifica o cuidado de prevenção em relação a lesões ortopédicas e neurológicas e complicações relacionadas aos prematuros.

- O atendimento ambulatorial é, assim, de extrema importância na prevenção e tratamento terapêutico dos recém nascidos, devido a alguma complicação durante o nascimento e o seu desenvolvimento”, observou.

A maternidade atende não apenas aos pacientes dos municípios de Camaçari, Conde, Dias D’ávila, Mata de São João, Pojuca e Simões Filho, mas já registra o nascimento de baianos de mais de 90 municípios além de brasileiros de outros estados.

São 21 fisioterapeutas em atividade, atendendo demandas de média e alta complexidade, com alta probabilidade de êxito devido à capacitação e práticas humanizadas de contato com o paciente.

Conferência Hip-Hop

A Bahia sediará, amanhã, a 1ª Conferência Livre Estadual das Culturas Hip-Hop, dentro da programação de um projeto maior incluindo ativistas do gênero musical, comportamental e político em alcance nacional.

A conversa entre os adeptos do hip-hop será em ambiente digital, por meio da plataforma Google Meet, já com inscrições gratuitas abertas.

O tema "Unindo-se para Transformar o Amanhã" ´pode inspirar novas ideias com o objetivo de promover ações para para moldar políticas públicas externas para os protagonistas do Hip-Hop na Bahia.

POUCAS & BOAS

Secretários de Agricultura da Bahia, Pará, Espírito Santo e Rondônia, além de representantes de diversos elos da cadeia produtiva do cacau, se reúnem amanhã em Salvador em evento organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri). O evento será realizado na Governadoria, no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), em Salvador, a partir das 9h. O foco do debate será a prevenção da monilíase, fungo que ataca os frutos do cacaueiro e do cupuaçuzeiro e assim como foi a vassoura de bruxa, pode causar perdas de até 100% da produção.

Em Lençóis, o primeiro ano de monitoramento do Parque Municipal da Muritiba contabilizou 41.060 visitantes para as cachoeiras, mirantes, poços e salão de areia. Situado na área anexa ao perímetro urbano, é de fácil acesso e usado como área de lazer por turistas e moradores. Embora o parque esteja legalizado há mais de 30 anos, só em setembro do ano passado tiveram início as operações de monitoramento ambiental. Por meio de parceria com associações de condutores, 223 guias foram cadastrados para atuar na área.

‘Resistência e Memória’ é o tema central do 1º Festival Literário e Artístico de Rio das Contas (Fliarc) que acontece entre os dias 19 e 22 de outubro. O evento vai movimentar o Club Rio-Contense, bem como os espaços da Casa de Câmara e Cadeia e do Teatro São Carlos, ambos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A festa artística e cultural vai celebrar os 300 anos da cidade e o bicentenário da Independência do Brasil na Bahia.