Maurício Brasil deixa saudades da justiça

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O samba do grupo Tia Marieta, o curso do Bacharelado de Gênero e Diversidade, do qual era aluno, o Núcleo de Apoio aos Migrantes e Refugiados (Namir) da Ufba, a comunidade do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e as famílias baianas em geral começam a semana do Natal enfrentando o sentimento mais difícil: a saudade de uma pessoa querida, vencido pela finitude.

Será a primeira semana sem a presença do juiz da Vara de Família, Maurício Andrade de Salles Brasil, depois de resistir bravamente a um câncer, deixando a saudade e o legado de um magistrado exemplar.

Tão bom sambista quanto juiz, capaz de buscar o equilíbrio, Maurício Brasil, como era mais conhecido, deixou como uma das derradeiras criações um samba em protesto pelo massacre da população de Gaza e por um estado autônomo para a Palestina.

Leitor de A TARDE e apreciador habitual dos editoriais, nos quais buscava alguma inspiração para enfrentar o dia a dia, além de oferecer críticas e comentários, o magistrado tinha como acréscimo, em seu perfil iluminado, a predileção pelo Esporte Clube Vitória, ao qual doava sentido de uma agremiação voltada para a justiça e imune às treitas extra-campo.

- Por um mundo sem ódio, por um Brasil sem medo de ser feliz, Que a esperança e a coragem brotem todos os dias em nossos corações”, desejou o juiz, antes de deixar um sem-número de pessoas desalentadas.

Tido como um exemplo irretocável do exercício da magistratura, em uma área na qual se precisa buscar meios de convergência para favorecer os filhos e a pacificação de casais em litígio, Maurício Brasil deixa para os colegas a lição de evitar o comportamento autocentrado quando se está de posse do martelo para exarar uma sentença.

“Ontem bombardearam crianças. Não é a guerra, é uma crueldade. E quero dizer porque é algo que me comove (...) Ontem [sexta-feira] não deixaram o Patriarca entrar em Gaza, como tinham prometido”

Papa Francisco após ataque aéreo de Israel em Gaza causar a morte de sete crianças da mesma família.

Apoio à educação

Ao iniciar o segundo decênio do laço entre a Bracell e os 12 municípios que ela apoia, a especialista em responsabilidade social da empresa, Milena Oliveira, revela que o apoio à complementação da formação de professores vai contemplar um maior número de municípios das regiões do Litoral Norte, do Agreste e do Recôncavo.

A pretensão não é a de substituir os meios de educação formal, mas de reconhecer a carência de municípios situados na área de atuação da empresa, no sentido de fazer retornar para a cidadania parte das riquezas geradas a partir das plantações de eucalipto.

POUCAS & BOAS

Na região sul do Estado ainda repercutem as premiações obtidas por chocolates de marcas integrantes do Consórcio Cabruca, focado na divulgação e exportação de chocolates finos. Na soma, 15 medalhas foram trazidas ao Brasil pelos chocolateiros do sul da Bahia, conquistadas em evento recente da Academy of Chocolate, em Londres. O prêmio é considerado um dos principais no reconhecimento aos produtores da iguaria no mundo. Entre as marcas ganhadoras de medalhas, fruto do reconhecimento da qualidade dos chocolates, estão Ju Arléo Chocolates, Benevides, Modaka, La Lis, Martinus, Bem Cacao, Cacau do Céu e Tombador Cacau.

‘Paisagens baianas no romance de Afrânio Peixoto’, palestra ministrada pelo escritor e presidente eleito da Academia de Letras da Bahia, Aleiton Fonseca, foi um dos eventos realizados no estado esta semana para comemorar os 148 anos de nascimento do médico e escritor, transcorrido em 17 de dezembro. Em Lençóis, sua cidade natal, o 1º Seminário dedicado ao autor, contou com dois momentos, realizados na Casa e Memorial Afrânio Peixoto e no Campus Avançado da UEFS. A programação já é preparatória para a comemoração dos 150 anos do baiano em 2026.

Inaugurado dia 12 de dezembro, o Aeroporto Ondumar Ferreira Borges, de Luís Eduardo Magalhães, será administrado pela gestão municipal. A autorização foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues durante esta semana e permite que o prefeito Junior Marabá, juntamente com os empresários faça o planejamento para seu uso.