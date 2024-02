Melhoria de estradas favorece a vizinhança | A TARDE

O investimento em rodovias de longos trajetos, seja para construir ou manter, é um indicador de progresso não menos importante em relação aos cuidados com as estradas vicinais, a verificar em consulta pública realizada em 52 municípios baianos.

Originada do latim “vicinus” (vizinho ou próximo), a via vicinal tem mesmo esta capacidade de promover a ligação entre duas localidades, fortalecendo, organicamente, o valor da “vizinhança” no sentido de parceria e irmandade.

A enquete começou nas regiões do Sertão do São Francisco, do Baixo Sul e da Chapada Diamantina, com perspectiva de ampliar-se por todo o estado, pois representa o fortalecimento da economia de cooperativas e agricultura familiar.

O apoio do Banco Mundial ao projeto, somente nesta etapa, bate nos 20 milhões de dólares, de onde a importância de reunirem-se vizinhas e vizinhos das localidades beneficiadas para verificar as principais urgências.

Não se pode deixar de destacar o preciso detalhe da questão de gênero, pois 25% deste montante serão investidos em estradas vicinais nas quais passam produtos comprovadamente gerados por empreendedorismo feminino.

– Nós fizemos consultas públicas piloto nos municípios de Ruy Barbosa, Lajedinho, Nova Redenção e Andaraí. Essas consultas nos permitiram, em conjunto com a equipe do Banco Mundial, aprimorar o processo consultivo – afirma o secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito.

Segundo Sérgio Brito, agora é o momento de programar a consulta em outras 48 cidades, seguindo os cânones mais belos da democracia participativa com a finalidade de construir pontes, bueiros, passagens e todo tipo de melhorias.

Prevenção à gravidez

A Semana Nacional de Alerta sobre a Gravidez na Adolescência, instituída pelo governo federal, motivou uma série de atividades na Maternidade Regional de Camaçari. Unidade da secretaria de Saúde do Estado, ligada à Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf), a maternidade promove a partir de hoje ações preventivas visando levar informações a adolescentes sobre como evitar a gravidez precoce. A articulação engaja, por exemplo, o Grupo Técnico Rede Cegonha, além do Conselho Tutelar com o objetivo de registro e acompanhamento de todas as ocorrências de gestação na adolescência.