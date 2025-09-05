Mem das ‘Malvinas’ liga rádio do povo

Mem Costa - Foto: Reprodução | Rede social

A volta da rádio comunitária, uma das pioneiras de Salvador, é a boa notícia para o povo das “Malvinas”, denominação corrigida para a figura de eufemismo de “Bairro da Paz”.

O projeto foi confirmado por Mem Costa, professor de História e especializado em mídias, integrante da formação original da “banda” criada e gerida pelo jornalista Paulo Almeida, promovido a titular da Comunicação do governo federal.

Mem já conseguiu o terreno e agora busca “juntar” os equipamentos necessários, como os alto-falantes e demais acessórios, evitando, por questão estratégica, antecipar os planos seguintes ao lançamento.

Mem não é apelido e sim uma “homenagem” ao português, do qual pegou emprestado a determinação, corrigindo, no entanto, o perfil do “Mem de Sá” original, pois o “Mem das Malvinas” luta para reduzir desigualdades.

- Buscamos pautas que vão interessar a todos como por exemplo o combate às agressões às mulheres e a divulgação da importância das vacinas - afirma o professor Mem.

Por ora, um protótipo da emissora funciona em moldes semelhantes aos do projeto futuro, acolhidos os equipamentos no Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, um grande capoeirista das Malvinas.

Trata-se da Rádio Cempa (sigla do colégio da rede estadual): o público estimado é de 1.500 estudantes, servindo a emissora de multiplicadora de conhecimentos e reforço didático de perfil não-formal.

Mem Costa traz para a nova experiência em rádio aspectos das experiências compartilhadas com a equipe do jornal impresso “A voz das favelas”, editado e distribuídos nas Malvinas, tornando-se referência de resistência às mídias hegemônicas.

Reumatologia em debate

O Centro de Convenções da Boca do Rio recebe, entre os dias 17 e 20, pacientes em reumatologia, público marcado pela dor em articulações, músculos e tendões. O 10º Encontro Nacional de Pacientes, gratuito e aberto a familiares, cuidadores e profissionais, ocorre junto ao 62º Curso de Educação em Saúde Sobre Doenças Crônicas e ao Fórum de Líderes de Associações de Pacientes. A programação se diferencia por priorizar quem convive com doenças reumáticas, além de discutir os rumos da ciência. No mesmo período acontece o 42º Congresso Brasileiro de Reumatologia, maior encontro científico da área na América Latina.

POUCAS & BOAS

Em alusão ao Setembro Amarelo 2025 começa, hoje em Barreiras o projeto ‘Cartas para a Vida’, com animação do grupo musical Cancioneiros de Sol Maior. Membros da Academia Barreirense de Letras, uma das instituições que participam da iniciativa, estarão presentes com suas cartas e poesias na praça Castro Alves (das Corujas) a partir das 17h. Coordenada pela escritora Ananda Lima, a atividade contará ainda com profissionais de saúde mental dentre outros voluntários pela valorização da vida e em defesa da saúde mental da população.

Em Luís Eduardo Magalhães começa, hoje, a 4ª edição do Opera LEM focada em cirurgias de histerectomia, para findar a fila de espera no município. Desde a sua criação, o programa Opera LEM já realizou mais de 250 procedimentos cirúrgicos, contemplando especialidades como otorrinolaringologia, cirurgia geral e oftalmologia. A programação movimenta o Hospital Municipal Miriam Borges até amanhã, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Pessoas idosas, acolhidas ou residentes do Abrigo São Francisco de Assis, em Itabuna, recebem, hoje, o projeto piloto itinerante da Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro. Na primeira ação do projeto, professores e alunos dos cursos de Barbeiro, Cabeleireira, Manicure, Maquiagem, Massoterapia e Podologia vão fornecer serviços gratuitos aos idosos. Com coordenação é da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), em datas futuras outros abrigos também serão contemplados.