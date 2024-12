“Memórias” destaca José Carlos Teixeira

José Carlos Teixeira - Foto: Divulgação

Uma pauta tão necessária quanto difícil, devido aos efeitos da saudade, cumpriu João Pedro Pitombo, ao escrever um texto sobre seu pai, José Carlos Teixeira, publicado na nova edição da Revista Memórias da Imprensa, com lançamento previsto para sábado dia 14 na sede da veneranda instituição no Viaduto da Sé.

O objetivo é o de contribuir para registrar aspectos do legado do jornalista como exemplo de quem honrou a prática da imprensa, ao trabalhar em sucursais de jornais sudestinos e campanhas políticas, as quais enriqueceu com a aplicação de princípios do ofício, contribuindo para fortalecer a democracia, ao estimular o debate entre divergentes e até antagônicos, distribuindo vozes dissonantes.

- Cada memória é uma viagem, muita lembrança boa. Meu pai era um cara que sempre estava ligado nas pequenas coisas da vida. E isso fazia todo o sentido, era bonito demais", afirma João Pedro, antes da cerimónia de seu casamento, quarta-feira, com a jovem Analu, também filha de jornalista de nomeada, José Pacheco Maia Filho.

Este número seis da excelsa coleção ganha ares de “especial”, ao acrescentar os depoimentos da viúva Lenilde Pacheco e dos amigos Zé de Jesus Barreto, Pedro Formigli, Paolo Marconi, Carlos Navarro e Adilson Borges.

Também estão presentes na sexta edição o ensaio “3M” celebrando três profissionais da fotografia – Milton Mendes, Manoel Porto e Manu Dias, todos engajados nas coberturas históricas no período de redemocratização do país nos anos 1980.

Ao destampar da ditosa revista, quem também ilustra as páginas da publicação é o Grande Perfilino Neto, arquivo vivo da história do rádio e da música popular, cuidando ele próprio de admirável acervo.

Reforço à igualdade na DPE

Prestes a completar dois anos de criação, o Núcleo de Equidade Racial da Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) recebeu um importante equipamento para ampliar o alcance de seus serviços: um carro pra chamar de seu.

O veículo, entregue nesta semana, foi doado pelo Ministério da Igualdade Racial e faz parte de uma iniciativa do Governo Federal para ampliar a capacidade operacional das instituições com reconhecida atuação antirracista.

A DPE/BA foi a única instituição do Sistema de Justiça contemplada pelo programa.

Braskem anuncia plano antirracista

A gerente de Pessoas e Organização da Braskem no Nordeste, Ana Salustino Maia, anunciou ontem uma nova etapa de capacitação de lideranças com o objetivo de evitar práticas racistas, defendendo, por acréscimo, o cumprimento da meta de ampliar a contratação de pretos e pardos na companhia.

Segundo Ana Salustino Maia, uma das táticas propostas tem como método a chamada “mentoria reversa”, quando ocorre de chefes de setor ouvirem as sugestões de colaboradores para ficarem atentos às formas de discriminação.

O trabalho da Braskem vem sendo reconhecido pela excelência no combate ao racismo, tendo sido outorgada a empresa com o selo de diversidade étnico-racial concedido pela secretaria municipal de Reparação.

Os pretos e pardos avançam não apenas entre os estagiários, alcançando o alto escalão da empresa, na figura parda de Carlos Alfano, diretor industrial.

- Estamos atentos aos meios de proteção de quem pode pagar cursos de inglês, por exemplo, geralmente brancos, então cancelamos a exigência e oferecemos o curso aos estagiários pardos e pretos, depois de contratados”, afirma a gerente de Pessoas, Ana Salustino Maia.

A gestora antecipou a meta de promover campanhas internas, fortalecendo a ideia de reparação histórica, estabelecendo como meta na Bahia a presença de 86% de não-brancos no quadro de pessoal da empresa.

“Respeito é inegociável” foi escolhido pela Gerência de Pessoas como um dos lemas a serem abordados nas rodas de conversa promovidas entre gerentes e seus subordinados, no sentido comum de combater o racismo.

Da Redação, com Paulo Leandro