Meta de maio é vacinar 67 mil | A TARDE

O velho bordão “ a luta continua” aplica-se, a partir de hoje, com a retomada da luta da imunização contra a dengue, com a chegada de mais 67.087 doses para alcançar novos 115 municípios.

Esta segunda remessa eleva a mais de 237 mil o número de crianças e adolescentes baianos protegidos, no novo “aulão” nacional oferecido pelo governo do estado aos outros 25 sobre como se deve proceder diante do perigo.

A meta do mês passado foi batida por pouco, tocando “emoções” na reta de chegada até o dia 30: o Conselho Estadual de Saúde tem muito a celebrar devido ao registro do estoque zero de vacinas dentro da validade. Sem desperdício, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, todas as 120.022 doses chegaram aos braços – e aos organismos, em consequência – do público de crianças e adolescentes.

– Comemoramos o êxito em abril e convocamos a população baiana a também buscar os postos de saúde para se vacinar contra a gripe. Sabemos que a vacina é capaz de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus Influenza reduzindo o agravamento da doença” – afirma o presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, Marcos Gêmeos.

A virada no placar, após chegar ao topo de elevado risco de perda de doses, pela baixa procura, foi conquistada graças à articulação das equipes do Estado com as dos municípios, fazendo do múltiplo, o Uno indivisível. Agora, para maio, o Conselho convoca a sociedade engajada para completar sua caderneta de vacina, com o combate a influenza.

A união de todas e todos os envolvidos no processo de imunizar em massa tem revelado ainda o entrosamento da cidadania com a causa.

Festival europeu

A décima edição do Festival Europeu de Cinema traz a Salvador alguns dos títulos mais recentes e interessantes da sétima arte, com exibição na Saladearte do Museu Geológico, no Corredor da Vitória, entre 5 e 9 de maio, às 19h. Os ingressos, gratuitos, estarão disponíveis uma hora antes do início de cada sessão. O tema central do festival deste ano é “Mulheres maiúsculas”.

– Queremos chamar a atenção para o fato de que mulheres em todo o mundo, seja na América do Sul ou na Europa, ainda precisam enfrentar muitos desafios – afirma Friederike Möschel, diretora do Goethe-Institut Salvador-Bahia.