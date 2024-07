Migrantes lutam por “trabalho decente”

- Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

A conscientização de gestores e trabalhadores, junto ao engajamento nas ações de combate ao racismo e xenofobia nos escritórios e repartições, estão entre os principais temas em debate no 2º Festival de Boas Práticas realizado pelo Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad) da Secretaria do Trabalho, Renda e Esporte (Setre).

Na pauta do encontro, também estão ações para conter a violência de gênero além do enfrentamento à violação de direitos trabalhistas em geral.

Entre os órgãos presentes ao festival, o Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados/as (Namir) da Universidade Federal da Bahia está bem representado pela professora e doutoranda Ilma Teles.

A ativista aproveitou a oportunidade para falar da importância de capacitação laboral para migrantes e refugiados na Bahia.

Ilma Teles abordou as dificuldades das pessoas dispostas a vir para a Terra da Liberdade, por motivos diversos, como insegurança alimentar, guerras e deslocamentos climáticos.

– O Namir tem tido presença nas reuniões do Comitê Gestor organizado pela Setre para debater a questão migratória – disse Ilma Menezes.

Contribuição da Ufba – A contribuição da Ufba ao Programa do Trabalho Decente na Bahia se justifica, acrescentou Ilma Menezes, por conta da mobilidade humana crescente no século 21 tendo como outro motivo muito forte o desemprego.

Ilma Menezes reafirmou, no festival, a importância de reduzir a “desigualdade estrutural no mundo”, resvalando no empobrecimento das populações de países latinos, africanos e asiáticos.

Música e imprensa unidas

Chova ou faça lua, hoje é uma daquelas quartas-feiras especiais, nas quais a Imprensa e a Música têm “ficado”, para deleite de quem ama duas das preciosidades mais caras aos humanismos em ação. É noite de fruir o toque magistral do violonista clássico Mario Ulloa, em novo e bem vindo desembarque previsto na Série Lunar promovida pela Associação Bahiana de Imprensa. Será servido às 19 horas, no auditório do oitavo andar da sede da ABI, no Viaduto da Sé, o “banquete auditivo” preparado no capricho pelo professor da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e artista costa-riquenho de nomeada, Mario Ulloa.