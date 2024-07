Milton Santarém deixa o rádio órfão

- Foto: Rafaela Araújo/ A TARDE

O rádio baiano está de luto, ao “atravessar o grande rio”, como afirmaram os amigos e seguidores, do “bruxo da eletrônica” Milton Santarém, a 10 dias de completar 90 anos em 5 de julho. Primeiro a anunciar a partida de um dos fundadores do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) e da Rádio Educadora, Murilo Gitel evitou referir a ausência como um “óbito”, ao qualificar como “encantado” um dos maiores torcedores do Galícia.

Galiciano sim, mas autor de um dos belos hinos do antigo rival, o Ypiranga, em uma declaração de amor inusitada, como era de seu feitio, por meio da qual conquistou o coração de dona Wanda, esta sim, ypiranguense e sua maior paixão.

- “Ypiranga equipe varonil, seu passado honroso de glória, és o loiro da luta temido, pelo mais valoroso rival...” Fizemos uma homenagem a ele no centenário do Ypiranga - lembra o ex-presidente do clube, Bernardo Improta.

Quem criou o epíteto de “bruxo da eletrônica” para Milton Santarém foi Cid Teixeira, ao agradecer a sabedoria intuitiva do radialista, responsável por levar ao ar a Rádio Educadora, tendo sido reconhecido com um troféu em seu nome.

Pioneiro do rádioErnesto Marques, presidente da Associação Bahiana de Imprensa e um dos apresentadores do programa “Isso é Bahia”, da rádio A TARDE FM, pode ter chegado mais próximo de representar em palavras a importância de Santarém: “Já era uma lenda antes de alçar outro plano. Ele é ícone de uma geração de pioneiros do rádio“, afirmou.Para Marques, o “gavião”, como também era conhecido, foi referência para muita gente, inclusive dentro de casa, com os filhos seguindo os passos dele, como foi o caso de Renato Santarém.

Museu Sincorá em Lençóis

Lençóis, na Chapada Diamantina, inaugurou o Museu Sincorá, como forma inteligente de aproximar a natureza generosa da região e as manifestações culturais produzidas pelo armazenamento da memória civilizatória. De acordo com o projeto, os visitantes terão acesso a exposições e experiências interativas, com didatismo suficiente para entender como a Serra do Sincorá foi formada por meio de metamorfose geológica singular e única em todo o mundo. Também terão acesso aos impactos da mineração de diamantes, com destaque para os investimentos de famílias influentes e a superexploração de escravizados pretos.