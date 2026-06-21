TEMPO PRESENTE
Ministra canta com a portuguesa Noa
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A cantora portuguesa Noa está em Salvador para lançar e divulgar seu novo álbum, “Margens”, com as participações da ministra da Cultura, Margareth Menezes e Gabriel Mercury entre os convidados. Mais do que um intercâmbio fortuito, a passagem da artista sela um manifesto estético sobre as feridas e os fluxos do nosso tempo.
Ao cruzar o oceano, a cantora não busca apenas o calor soteropolitano, mas o eco de uma ancestralidade compartilhada que pulsa na vanguarda da MPB. Nesse Atlântico que historicamente nos separa, a música de Noa surge como uma ponte flutuante de afetos e provocações, desafiando a própria lógica da distância.
Ela veio do Porto para se inspirar na capital baiana, onde performa clipes pela cidade, unindo a língua portuguesa a temperos de espanhol, numa travessia sonora pelo mundo ibérico. A faixa “Elementos” reúne Noa, Margareth e Gabriel Mercury em clipe com sotaque baiano.
A agenda de Noa pela Bahia teve convite de Del Feliz para cantarem no Palacete Tira Chapéu. A dupla volta a cantar dias 23 no Pelourinho e 24 em Cachoeira; Noa tem shows agendados em duos com Targino Gondim e Cicinho de Assis.
“Um tempo de contrastes, onde diferentes vozes coexistem, nem sempre em harmonia”, afirma Noa, ao tentar definir seu novo álbum. No disco, Noa reflete sobre o presente e suas tensões contemporâneas, dialogando com Fernando Pessoa, Agostinho da Silva e Albano Martins. A cantora mistura referências latinas e composições próprias pelas rotas do Atlântico.
O single “Luxo” já soma mais de 15 mil views desde o lançamento. Com letra e música de Noa, “a faixa convida ao movimento, à leveza e à celebração”, diz a artista.
Abre aspas
“As pessoas dizem ‘por que precisamos de um estrangeiro para treinar o Brasil?’ e eu acho que isso é uma grande bobagem. Ancelotti é um dos melhores treinadores da história moderna”
WAGNER MOURA, ator, em entrevista concedida ao site esportivo The Athletic, quando falou sobre a relação de amor dos brasileiros com a Seleção e pediu que a camisa não seja mais usada como bandeira partidária.
Brilhantismo baiano
O ensino superior baiano brilha no cenário internacional com conceito de cinco instituições integrando o QS World University Rankings: América Latina e Caribe 2026. A Ufba segue como nossa referência indiscutível, enquanto a Uneb e o pioneirismo interiorano de Ifba e UFRB fortalecem a descentralização da pesquisa de qualidade. O grande destaque inédito fica com a Uesc, de Ilhéus, que conquistou a 190ª posição. O resultado consolida a força da nossa produção científica, da extensão e da inovação, avaliadas por critérios rigorosos como reputação acadêmica e empregabilidade de graduados e pós-graduados.
POUCAS & BOAS
Estudantes do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) de Valença criaram uma nova plataforma tecnológica voltada ao fortalecimento do turismo no município, através de uma parceria estratégica com a Secretaria municipal de Turismo. Desenvolvida através do programa do Governo Federal voltado à formação tecnológica de jovens ‘Bolsa Futuro Digital’, a ferramenta funciona como um guia para atrair e orientar os visitantes, pois tem mapeadas as principais potencialidades da região, incluindo os pontos turísticos mais visitados, as belezas naturais e a gastronomia local.
O mutirão ‘Hospital que Cuida’ foi encerrado ontem no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, somando mais de dois mil atendimentos desde o dia 18 de junho. A ação reuniu profissionais de diferentes especialidades e uma estrutura preparada para receber um grande volume de atendimentos, facilitando que os pacientes passassem pelos procedimentos que estavam previamente agendados pela Central Municipal de Regulação. A iniciativa foi coordenada pela Secretaria de Saúde local.
A Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), através de membros da diretoria, apresentou durante a semana o Estudo de Demandas Energéticas do Oeste da Bahia, no Ministério Agricultura e Pecuária (Mapa). A demanda visa permitir a ampliação de áreas irrigadas e instalação de novas agroindústrias. A pesquisa evidencia, de forma estruturada, a necessidade de reforço e modernização da infraestrutura energética para acompanhar o ritmo do desenvolvimento.