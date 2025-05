Montepio pede socorro urgente

Nelson Aragão Filho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Sociedade Montepio dos Artistas Cachoeiranos foi fundada em 1874, pautada pela vontade de amparar os escravizados, custeando desde medicamentos a funeral, mas agora agoniza em meio à dilapidação de seu patrimônio e acervo.

Depois de perder seu rico mobiliário, constituído por peças herdadas das primeiras gerações de filiados, a entidade tem seus últimos imóveis da Rua 25 de Junho, em disputa por grupos antagônicos.

Embora vizinho de universidades públicas, e apesar do conhecimento geral, não se tem notícia da mobilização de pesquisadores e promotores públicos, ampliando o risco de se perder parte da memória da luta pela abolição, atualizada a cada dia.

São mais de 2,5 mil documentos sobre os fundadores, manifestos abolicionistas, cartas de alforria e outras preciosidades espalhadas em ambiente insalubre e tornado inacessível por um grupo autoproclamado “controlador”, alegando ter direitos sobre o patrimônio.

Para o presidente eleito da entidade, Nelson Aragão Filho, a Sociedade Montepio dos Artistas Cachoeiranos vem sendo vítima da ganância de particulares, sem a devida -indignação proporcional da cidadania, revelando a atual apatia da "Cidade Heroica", decisiva para a expulsão dos portugueses em 1823.

O grupo ocupante não se manifesta, mas o trâmite judiciário sinaliza sua força: uma decisão em segunda instância derrubou a decisão do Juízo de Cachoeira, anulando, assim o mandado de reintegração de posse da sede do imóvel, na Rua 25 de Junho, número 17, o endereço da discórdia.

Agora, a discussão escorregou para o ambiente ficcional, pois foi colocada sob suspeita a existência cartorial da longeva sociedade.

Bilhões podem votar à Bahia

O presidente do Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia (IAF Sindical), Marcos Carneiro, revelou, ontem, uma oportunidade de recuperação para os cofres do Estado, de um montante de R$ 187 bilhões, mediante estorno pela União. O erro de cálculo na arrecadação vem sendo praticado desde 1989, segundo Marcos Carneiro. A tardia descoberta transformou-se em feito judicial, movimentado pelos auditores fiscais junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), a fim de provocar a discussão da matéria e viabilizar a solução possível. Os recursos podem ajudar a reduzir os efeitos da extrema pobreza em regiões muito prejudicadas pela seca.

Hub Salvador e a inovação

O Hub Salvador, um dos principais polos de inovação do Norte e Nordeste, promove, hoje, o Hub Day, um evento gratuito voltado para a celebração do seu aniversário e fortalecimento do ecossistema empreendedor local. A iniciativa reunirá startups, empreendedores, investidores e parceiros no espaço do Hub, no Comércio. O evento é gratuito, mas os interessados devem se inscrever previamente pelo site Sympla. A expectativa é reunir empreendedores, founders, aceleradoras, pesquisadores e entusiastas da inovação. Com uma programação plural, o Hub Day promete ser um marco de celebração e de provocação sobre os caminhos futuros da inovação em Salvador.

POUCAS & BOAS

‘Mulheres em cena: vozes contra a violência’ é o tema do encontro de hoje na Escola Municipal Francisco Joaquim de Lima, Boa Sorte, em Barreiras. Organizado pelo Coletivo de Mulheres Flores do Cerrado, o evento terá no palco com texto solo a atriz Lanna Seixas, com o espetáculo ‘Para!’ da Cia Teatrando. O projeto é realizado com o apoio da Secretaria de Cultura do Município.

Estudantes da rede pública de ensino de Angical participam com atividades de Educação Ambiental do projeto Nascentes do Oeste, realizado pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), em parceria com a gestão municipal. Desde 2022, já foram recuperadas 20 nascentes, com meta já estabelecida de restaurar outros 22 afloramentos de água. O trabalho visa a preservação de recursos hídricos e o fortalecimento da consciência ambiental.