Movimento popular ocupa Academia

- Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

A Academia de Letras da Bahia anunciou a realização, terça-feira, dia 23, às 17h, do Seminário Arte e Pensamento da Periferia, com a proposta de debater visões de mundo divergentes e não-hegemônicas.

Entre os destaques, está Ailton Ferreira, sociólogo, educador e coordenador do Instituto Reparação, ativista contra as desigualdades resultantes do racismo de classe e atual superintendente de Direitos Humanos da Bahia

Também está prevista a presença de Mianga Gavião, conselheira tutelar licenciada e liderança do Calabar, tendo como pauta a mobilização de comunidades a partir da produção de conhecimento.

O diretor do Grupo de Arte Popular A Pombagem e articulador da Periferia Brasileira de Letras, Fabrício Brito, vai tratar da experiência de unir literatura, museologia e teatro com moradores dos bairros de Fazenda Grande do Retiro.

– Ficamos muito orgulhosos de receber no Palacete Góes Calmon os representantes de coletivos de oito estados que integram a Periferia Brasileira de Letras – afirma o presidente da Academia de Letras da Bahia, professor Ordep Serra.

Acordo – Para o intelectual, o coletivo A Pombagem, com o qual a academia firmará acordo de cooperação técnica, faz “arte e poesia de valor na periferia do Brasil”, constituindo-se, portanto, exemplo de boa prática.

Segundo Ordep Serra, um dos mais brilhantes intelectuaisem atividade, a “Academia de Letras da Bahia deu mais um passo à frente, com a celebração dessa parceria”. Os integrantes do Grupo A Pombagem, por sua vez, interpretam a união como um precedente para outros grupos periféricos ocuparem as academias de letras do Brasil.

Educação fiscal da cidadania

Em tempos de reforma tributária, combinar as novas regras com a educação fiscal da cidadania é a boa ideia do Instituto de Auditores Fiscais da Bahia (IAF Sindical), ao promover a nova edição do Prêmio concedido a ações e projetos sobre o tema. Podem participar gestores de escolas e instituições, bem como profissionais de imprensa e de tecnologia, ao desenvolverem trabalhos relacionados ao incentivo de cidadãs e cidadãos a fiscalizarem a aplicação dos tributos. O objetivo é o de levar para a sociedade conceitos básicos de tributação. São R$ 51 mil de premiação com inscrições abertas até dia 30 de setembro.