Mulheres da literatura revivem no século XXI

O mercado editorial baiano comemora um novo título unindo literatura ao protagonismo feminino a partir de uma releitura de livros e contos de Clarice Lispector, Machado de Assis e José de Alencar.

Trata-se do livro Elas por Elas, das autoras Anna Carvalho e Mábel Bonis, ao reinterpretarem, com o necessário olhar contemporâneo, personagens sem as quais não se pode sequer tentar traçar o perfil do jeito brasileiro de escrever.

Entre os destaques, está Capitu, como é conhecida Maria Capitolina de Pádua Santiago, uma das personagens do livro Dom Casmurro, publicado por Machado de Assis em 1899.

A ideia é transportar para mais de um século depois a polêmica gerada por casamentos polêmicos e traições deles derivadas, entre outros temas de alta relevância social, e como poderia comportar-se a mulher de hoje diante de acusações discutidas à luz das novas concepções de moralidade.

A interpretação em gênero biografia retificada deste imaginário transporte por meio do túnel do tempo pode ajudar a perceber o quanto a discussão ética do cotidiano tem levado a transformações não apenas da mulher de hoje, mas da sociedade em geral.

Compilação – O livro é uma compilação de contos assinados por uma escritora e uma designer, dando voz, atitude e arriscando respostas a partir dos contextos identificados nos olhares de Clarice, Machado e Alencar.

A obra está disponível em lojas virtuais especializadas, mas também em magazines, com possibilidade de aquisição pela internet, além da editora Vizeu, responsável pelo inédito e inusitado lançamento do interessante projeto.

Segurança das rodovias

O conhecimento dos dados confiáveis sobre acidentes de trânsito no Estado da Bahia é o primeiro passo para a elaboração de um plano visando reduzir as ocorrências, conforme apresentado aos gestores públicos responsáveis pela utilização segura das rodovias no Workshop de apresentação do diagnóstico da Capacidade de Gestão institucional da Segurança Viária do Estado da Bahia. O final do encontro está programado para hoje no auditório da Agerba. A atividade integra o Programa Pró-Rodovias, financiado pelo Banco Mundial, com coordenação da Secretaria de Infraestrutura da Bahia.

POUCAS & BOAS

- Em reunião realizada ontem à noite no auditório do Sindicato dos Bancários, o Comitê Municipal do PCdoB de Salvador aprovou o nome da deputada estadual Olívia Santana como pré-candidata à Prefeitura de Salvador nas eleições de 2024.

- A TV Escola Web Juazeiro lança hoje o primeiro episódio da nova série Bruxa Gertrudes, que através da personagem principal trará informações sobre o município, curiosidades e diversão. Com finalidade pedagógica, o material é apresentado em linguagem lúdica para promover o conhecimento entre estudantes e a população em geral. O canal é uma plataforma mantida pela Secretaria de Educação e Juventude do município (Seduc), com programação disponível no site: tvescola.juazeiro.ba.gov.br

- Em Lençóis acontece hoje a segunda apresentação na cidade do grupo de ginastas Dinamarqueses de Vesterlund Efterskole a partir das 17h30 no Teatro de Arena. Com 150 anos de tradição, o grupo atual é formado por 50 atletas/artístas com o espetáculo ‘Afterlife – vida após a morte?’. Conforme anunciado, o grupo pretende encantar a plateia através da ginástica moderna e tradicional dinamarquesa.

- Os festejos alusivos aos 61 anos de emancipação política de Riachão das Neves, comemorados dia 19 de julho, ainda movimentam a cidade. Com a estimativa de reunir até o final de semana mais de 200 vaqueiros de diferentes regiões do Estado, as finais acontecem no domingo, quando serão distribuídos mais de R$ 100 mil em prêmios.