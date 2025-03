Mulheres marcham em luta por justiça

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O desejo por justiça de gênero une mulheres engajadas na causa e inspira a solidariedade dos homens conscientes da necessidade de um bom convívio, pelo direito à partilha da cidade e ao bem viver.

Estas são as principais bandeiras da Marcha das Mulheres, programada para sair hoje, do Cristo da Barra, iniciando concentração às 14 horas, rumo ao Museu Náutico da Bahia, o “Farol”.

A manifestação pacifista realizada no Dia Internacional da Mulher inclui toda e qualquer pessoa identificada com o gênero feminino, portanto, independe de anatomia.

O cordão único envolve as mulheres “cis” – sexo biológico coincidente à orientação -, e as “trans” – sexo biológico diverso à autoidentificação da cidadã.

Não há restrições de idade, raça ou etnia, classe social, religiosidade e crença e outros aspectos, prevalecendo a convergência no combate ao feminicídio – crime de homicídio por motivação de gênero.

Organizada por coletivos de mulheres, movimentos e entidades da sociedade civil, a marcha tem o objetivo de fazer ecoar a luta contra a violência em todos os segmentos nos quais se verificam agressões cotidianas e graves..

- É fundamental que as mulheres sejam ouvidas e respeitadas em suas demandas - clamam as ativistas nos conteúdos distribuídos para divulgação da marcha.

Criado para marcar o luto pela perda de vidas femininas em um movimento grevista, o Dia Internacional da Mulher vem produzindo um brado unitário por acesso igualitário a espaços públicos, transportes e serviços, bem como direito à saúde, educação, trabalho decente, digno e geração de renda em perspectiva de redução das desigualdades.

Saúde da boca em Paripe

A belíssima São Tomé de Paripe, de águas calmas e mornas, é o ponto de hoje, na campanha gratuita de cuidados com a boca desenvolvida pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Croba). Os profissionais de saúde estarão aguardando trabalhadoras e trabalhadores das praias do subúrbio ferroviário na Rua Benjamim de Souza, bem em frente ao depósito de bebidas Morais. O objetivo é o de prevenir, com a distribuição de conhecimento sobre medidas de proteção dos lábios, reduzindo-se, assim, a possibilidade de enfermidades como o câncer na região do corpo onde ficam os dentes.