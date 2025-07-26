Mulheres negras em flor de Justiça

Casa da Mulher Brasileira receberá Congresso - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Terminam terça-feira as inscrições para o I Congresso da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha, realizado na Casa da Mulher Brasileira, no mesmo dia 29, e na Escola Superior de Advocacia, no dia 30.

A Casa da Mulher Brasileira reúne diversos órgãos públicos e da sociedade civil voltados para atendimento integral e humanizado para vítimas da violência: fica na Avenida Tancredo Neves 3133, ponto de referência Hospital Sarah.

Já a Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes, articulada à rede da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Bahia, fica na rua do Carro, 136, uma das mais antigas de Salvador, situada no bairro de Nazaré.

O congresso tem como eixos temáticos principais “justiça racial, democracia, reparação e bem viver”, homenageando com a sua realização o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, transcorrido em 25 de julho.

– O 1º Congresso da Mulher Negra reforça valores defendidos pela OAB-BA – afirma a presidenta da ordem seção Bahia, Daniela Borges.

Segundo Daniela Borges, trata-se de “momento histórico”, construído com “coragem, consciência c compromisso”, com a valorização das vozes que, por muito tempo, “foram silenciadas, inclusive dentro do próprio sistema de justiça”.

A presidenta da OAB ponderou ser impossível falar de democracia, de direitos humanos e de justiça social sem reconhecer o “protagonismo das negras na construção do país e de uma advocacia plural, potente e transformadora”.

O congresso é voltado para advogadas, estudantes, lideranças comunitárias, representantes de movimentos sociais e profissionais atuantes na promoção dos direitos humanos, da justiça racial e equidade de gênero.

Saúde em Coração de Maria

O Instituto de Saúde e Educação do Nordeste (ISEN) promove, de 29 a 31 de julho, uma série de palestras e rodas de conversa nas escolas municipais de Coração de Maria, com foco na saúde física e mental. A programação inclui temas como bullying, alimentação saudável, comunicação não violenta e inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A ação integra o programa “Educaê – Juntos por uma Nova Educação”, que é realizado em parceria com o Município e visa melhorar a qualidade do ensino, modernizar a rede municipal e valorizar os profissionais da educação.

POUCAS & BOAS

‘Literatura e tradições populares: outros sertões, outros olhares’ é o tema central da 5ª edição da Feira Literária Internacional de Canudos (Flican), que termina hoje. Dentre outras atrações, o sábado terá a partir das 8h a mesa ‘Universo do Sertão: Viagens, Imagens e Representações’. Presencialmente o momento será com os membros da Academia de Letras da Bahia (ALB), Aleiton Fonseca e Décio Torres Cruz. Já o membro correspondente da ALB, Dominique Stoenesco, da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa (UEELP), vai participar de forma virtual.

Em Alagoinhas foi lançada ontem a revista ‘Território Criativo’, como parte da programação alusiva ao Julho das Pretas e Pretinhas, organizado pela Secretaria Municipal de Educação (Seduc). Resultado de atividades pedagógicas com alunos do 5º ano da Escola Municipal Alagoinhas IV, a revista tem, entre outros destaques, entrevistas com mulheres negras e afro-indígenas, realizadas pelos estudantes. O evento contou com roda de conversa e a apresentação performática ‘escrevivência poética de uma mulher preta’, com Margô Lopes.

O projeto ‘Saúde em Ação’ movimenta hoje o Mercado Municipal de Teixeira de Freitas, com foco em serviços essenciais de prevenção, bem como na orientação aos trabalhadores, feirantes, comerciantes e os consumidores. Organizado pela equipe da Secretaria de Saúde do município, terá dentre outros serviços, vacinação contra diversas enfermidades e testagens rápidas para doenças infecciosas.