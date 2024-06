Mulheres querem espaço no cacau | A TARDE

O avanço das mulheres, em todas as condições nas quais escolham existir, sem exceção, como pesquisadoras, empresárias ou trabalhadoras, é um dos desafios a serem enfrentados pela produção de cacau.

De acordo com a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Elisângela Araújo, a ideia é ampliar o debate sobre a participação feminina na rede produtiva.

O objetivo principal é o de lembrar do protagonismo de “gênero”, embora a renda nem sempre alcance as contas bancárias das mulheres com a mesma velocidade e peso do chamado “sexo oposto” – e no caso, “oposto” amplia seu significado.

Para Elisângela Araújo, um dos fundamentos deste processo de busca por justiça equitativa e reparadora, é o da participação das mulheres em todo o “arranjo produtivo do cacau”.

-Sabemos do envolvimento das mulheres nessa nova construção da cacauicultura, projetando o cacau da Bahia para o mundo”, afirmou a secretária estadual de Políticas para as Mulheres.

Para a servidora do alto escalão do governo baiana, as mulheres precisam ser valorizadas como produtoras de cacau e chocolate, por meio de parcerias ou não, acompanhando a expansão da atividade econômica.

Os diálogos visando a garantia de contrapartida proporcional ao empenho das mulheres ganharam força com a realização em Salvador de um seminário recente com a participação de 200 pessoas, entre empresários, gestores e mão de obra.

No encontro, ficou estabelecido como método de expansão, o destaque para territórios geograficamente estabelecidos, com a finalidade de atrair visitantes, investimentos e oportunidades de negócios relacionados ao novo cacau da Bahia.

Simpósio da indústria

Geralmente identificado à aridez das paisagens da caatinga e às dificuldades impostas pelos períodos de estiagem, o Sertão terá seu primeiro encontro dedicado à indústria, um bom método para indicar novas perspectivas. Trata-se do I Simpósio da Indústria do Sertão, promovido em associação pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e entidades parceiras, o Instituto Euvaldo Lodi, o Sesi e o Senai. O momento, histórico para a economia baiana, está programado para a próxima quinta-feira, dia 6, às 8 horas, no Espaço Cultural do Serviço Social da Indústria, local mais apropriado, devido ao tema.

