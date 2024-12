Museu da Misericórdia reabre com Floriano

- Foto: Divulgação

O Museu da Misericórdia será reaberto dia 16, para convidados, e terça, para o público em geral, com a exposição “O cotidiano lírico de Floriano Teixeira”, saudoso artista plástico baiano verdadeiramente influenciador de gerações de criadoras e criadores em linguagens diversas.

Será um momento de celebração da cidadania afeiçoada às artes, ao concluir-se a reforma e ampliação do espaço expositivo, incluindo restauração da capela e construção de auditório para 100 pessoas, entre outras melhorias.

São 40 quadros no estilo único e autêntico de Floriano Teixeira, cedidos por colecionadores, acessíveis para fruição, gratuitamente, até dia 20 de fevereiro, no estabelecimento situado no antigo prédio da Santa Casa de Misericórdia.

A convidativa programação cultural ganha perfil de irresistível, com o lançamento, em acréscimo, do novo livro do intelectual autodidata Antônio Risério, autor de “Santa Casa de Misericórdia, 475 anos: quando a palavra é ação”.

- A mostra de Floriano Teixeira retoma uma proposta do museu, iniciada em 2016, com exposições de grandes artistas, entre os quais Genaro de Carvalho, Carybé, Mendonça Filho, Prisciliano Silva, Alberto Valença”, afirma a curadora Ana Elisa Novis, entusiasmada com o momento maravilhoso – não há outro adjetivo.

Segundo Ana Elisa Novis, foi preciso parar em 2020, devido à impossibilidade de aglomeração para evitar contágio durante a pandemia, e logo em seguida, começaram as obras de reforma e ampliação, totalizando seis anos de interrupção.

A exposição tem patrocínio e participação de Roberto Oliva, empresário gestor da Intermarítima, voltada para o ramo de terminais portuários e logística.

Dezembro Laranja no TJBA

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), sob a liderança da Desembargadora Cynthia? Resende, ?apoia a campanha Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), com o objetivo de alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer de pele. Como parte da mobilização, os prédios da capital foram iluminados com a cor referente à ação.? Além do edifício-sede do TJBA no CAB, também estão iluminados com a cor laranja o Fórum Ruy Barbosa, o Fórum Ministro Adhemar Raymundo da Silva (Regional do Imbuí) e o Fórum Desembargador Carlos Souto (Criminal de Sussuarana).?

Picolino quarentão promove festival

Prestes a completar os primeiros 40 anos de fundação, o Circo Picolino tem razões para comemorar a série de atividades realizadas em 2024, ao programar para os dias 13 a 15, desta sexta a domingo, o Festival Viva o Circo.

Sob a nova lona lilás, como forma de alinhar-se às demandas da mulher em busca de ocupar o espaço social e combater a violência de gênero, o (a) Picolino (a) terá na pauta vivências entre artistas e público, além e mostras das oficinas, incluindo desde acrobacia a banho de mangueira.

Na sexta-feira (amanhã), 13 de dezembro, 14h30, está programado o espetáculo “Os Saltimbancos”, da Companhia de Circo Pétalas ao Vento, uma releitura circense da fábula popular alemã, adaptada por Lara Böker, Marthinha Böker e Akueran Neiji

O número articula acrobacia em solo, malabares, palhaçaria e assimila elementos da cultura Hip Hop, abordando temáticas contemporâneas como o protagonismo feminino, a exploração e precarização do trabalho.

Os maus tratos aos animais também servem de tema inspirador servindo como mais uma forma de tentar educar e orientar as pessoas a fim de evitar a violência e, ao contrário, incentivar os cuidados.

À noite, a partir das 19h, começa a Mostra das Oficinas Picolino, com apresentações de artistas residentes no circo, encerrando-se a primeira noite do festival com a apresentação da mostra artístico-pedagógica “Amado Movimento”, dirigida por Doug Rodrigues, homenageando na trilha sonora o cantor cachoeirano Mateus Aleluia, do grupoTincoãs.

Os festejos do Viva o Circo no sábado, começam 18h, com “Invertido - Uma performance circense em Realidade Virtual”, do artista e pesquisador circense Yerko Haupt.

da redação, com Paulo Leandro