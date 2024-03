Museu de Arte faz Pós-folia ambiental | A TARDE

O Carnaval pode até ter acabado, mas o Pós-Carnaval apenas começou no Museu de Arte da Bahia (MAB), tendo o ponto alto no próximo domingo, com o cortejo saindo sob o comando de fanfarras da frente do Museu Carlos Costa Pinto, vizinho do Corredor da Vitória.

Para quem prefere assumir a condição de “ressaca”, o domingo de Pós-Carnaval oferece a continuidade da oficina “instrumentos musicais, máscaras e adereços”, iniciada no dia anterior.

Antes, a Semana de atividades culturais, oficinas e bailes de Pós-Carnaval prossegue hoje, com a exibição do documentário “Inspirações que vêm do fundo”, produzido por mergulhadores do Farol da Barra.

Na sequência, acontece o bate-papo sobre “o lixo produzido no Carnaval” e ações para amenizar os impactos destes resíduos ao meio ambiente, incluindo o marinho, onde são atiradas toneladas de latas de alumínio, plásticos e garrafas.

Amanhã, o Museu de Arte da Bahia sedia a Feira Elabore, produzida pelo Grupo Girassol, além de oficinas “Repensando objetos, reciclando conceitos”; “Plasticaria- os caminhos práticos da economia circular”.

– Em 2024 o MAB fará uma ação diferente dos carnavais anteriores. O Pós-Carnaval Sustentável é uma parceria entre o MAB, os coletivos Eterna Juventude, Amigas da Vitória – coletivo Girassol e os Museus Margarida e Carlos Costa Pinto – afirma o diretor Pola Ribeiro.

Segundo Pola Ribeiro, jornalista por formação, para além de esticar mais um pouquinho o período festivo, as atividades do museu vão reforçar iniciativas para atuar na preservação do meio ambiente, aumentando a vida útil das matérias-primas, a partir da reciclagem.

“Juntas pelo Autismo”

O grupo “Juntas pelo Autismo” anunciou para o dia 2 de março o primeiro encontro de formação de docentes visando ao relacionamento com estudantes portadores do transtorno de espectro autista (TEA). Programado para o campus Paralela da Unijorge, o ciclo de palestras terá a presença das integrantes do “Juntas pelo Autismo”, entre psicopedagogas, psicólogas, nutricionistas e fonoaudiólogas. O encontro já contava, na tarde de ontem, com 189 professores inscritos, a maioria da rede municipal, revelando um contexto preocupante: o aumento do número de estudantes diferenciados sem o devido preparo de docentes.