Museu do Mar tem apoio do Congresso | A TARDE

O reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Museu do Mar Aleixo Belov, ao preservar aspectos da história náutica, chegou ao Congresso Nacional, com a liberação de recursos provenientes de duas emendas parlamentares.

A iniciativa da deputada federal Lídice da Mata inclui apoio obtido nos anos de 2022 e 2023, considerando o incentivo ao desenvolvimento de atividades culturais e de produção de conhecimento sobre os mares.

O estabelecimento, sediado em belíssimo casarão amarelo, no Centro Histórico, terá ainda uma terceira emenda, relativa a recursos previstos para liberação até o final de 2024.

A parlamentar baiana, presidente da Frente em Defesa da Economia Criativa da Câmara dos Deputados, destaca a importância do museu por guardar um acervo admirável, além de promover a integração com a sociedade civil.

– Destinamos R$ 300 mil em emendas parlamentares, nos últimos 3 anos, a fim de incentivar um equipamento importante para a cultura e o turismo da Bahia – afirmou a deputada federal.

Segundo Lídice da Mata, o Museu do Mar representa a atualização do nosso potencial náutico e traz a experiência de um dos maiores navegadores do mundo, Aleixo Belov, divulgador internacional da Baía de Todos-os-Santos.

Agradeceu o incentivo, o velejador nascido ucraniano de cidadania baiana e nacionalidade brasileira, Aleixo Belov, homem com cinco voltas ao mundo levando a bandeira da Bahia e do Brasil no leme.

O Museu do Mar transcende o perfil convencional de guardar e zelar por objetos, tendo como orientação participar de encontros com órgãos da sociedade civil, além de promover palestras e capacitações.

