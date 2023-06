Museu fortalece a fé em Santo Antônio

Valei-me, glorioso Santo Antônio! Não são poucas as vozes a fazerem coro para louvar o casamenteiro, este mês, com a peculiaridade de unir-se a secular prática religiosa às atividades turística e cultural, no Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra.

A trezena organizada pela mais fervorosa devota, a museóloga Rita Andrade, completa 23 anos, dia 13 de junho, quando se comemora o êxito nos pedidos de enlace ou se pode renovar a oportunidade para o próximo ano, além de as mais prudentes acrescentarem a gratidão por livrarem-se de más companhias.

Tradição apropriada dos costumes europeus, o culto sagrado começou com os faroleiros do Forte de Santo Antonio da Barra, o Farol da Barra, onde fica o Museu Náutico: a devoção é quase tão antiga quanto a invasão das caravelas, ao trazerem as primeiras imagens.

Além de apreciar as peças do precioso e muito bem cuidado acervo do museu, as visitantes podem aumentar a fé na certeza de realizar seus desejos, ao contemplarem o belíssimo altar, misturando doses generosas de bela arte com religiosidade sincera.

Estão também em exposição as obras sacras assinadas por Constância de Carvalho, Dal Nascimento, Guilherme Figueiredo, Irlânia Mercês e Rosalvo Santana.

Antônio não cobra nada pelo serviço de unir casais, como já é comprovado por gerações e gerações de baianas e baianos, dos quais é o melhor padrinho, mas agradece a oferta de gêneros alimentícios destinados a instituição Lar Vida.

A Lar Vida acolhe crianças portadoras de deficiência e sem apoio familiar. Pode-se oferecer também itens de limpeza, higiene pessoal e roupas limpas e em bom estado, além de pares de calçado em condições de uso.

Terças Musicais no Museu

O museu baiano volta nesta terça-feira às origens, como primeira casa das nove musas, memória mitológica do nascimento da música, com a estreia do projeto Terças Musicais. Chegou a vez de o Museu Geológico da Bahia, sediado no Corredor da Vitória, um projeto em parceria com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). Toda primeira terça-feira do mês, soteropolitanas e soteropolitanos já não podem se queixar de falta de programação gratuita de elevadíssima qualidade cultural: é dia de camerata, tipo uma seleção de músicos eruditos, com destaque para os virtuoses em violino, viola, violoncelo e contrabaixo.

POUCAS & BOAS

- Um show musical de Educação Ambiental movimenta amanhã o Teatro Municipal Candinha Dória, em Itabuna. Voltado para estudantes e profissionais da educação da rede municipal de ensino, o evento é uma produção do músico, compositor, ambientalista e produtor artístico Zenrique, com a coparticipação do assessor da Secretaria da Educação, Leonício Guimarães. Com música e poesia, o espetáculo terá, dentre outros convidados, a professora de ballet Ritiele Lustosa.



- Juazeiro começa amanhã a Semana do Meio Ambiente, com uma Blitz Ecológica na praça ao lado do Paço Municipal, com doação de mudas, entrega de panfletos educativos e lixeira ecológica para carros. Ao mesmo tempo acontecerá na praça de Eventos, de Curaçá, 1ª Feira de Troca de Experiência e Comemoração da Unidade de Conservação da Ararinha Azul. Com o tema ‘Meio ambiente ou ambiente inteiro: do que você realmente deseja cuidar?’, a programação prossegue até quarta-feira com a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaurb).



- O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado amanhã, será marcado em Barreiras com uma mesa de debate sobre Educação Ambiental e Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos. Com início às 15h30 no auditório da Biblioteca da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), a organização envolve, além da instituição anfitriã, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do município, o Campus IX da Uneb e o Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia (Consid)/Projeto Vozes.