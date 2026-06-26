Museu Geológico sedia encontro internacional

Pesquisadores de meteoritos, crateras de impacto e formação do sistema solar participam em Salvador, nos dias 30 e 1º. de julho, do Encontro Internacional de Meteoritos e Impactitos.

Os meteoritos são fragmentos de asteroides, cometas ou pedaços da lua e de marte, alcançando o solo terrestre, depois de conseguirem atravessar a atmosfera.

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Um dos mais surpreendentes é o meteorito de Bendegó, destaque do acervo do Museu Geológico da Bahia, no Corredor da Vitória, onde vai acontecer o segundo dia do encontro internacional.

Transferido depois do incêndio do Museu Nacional, em 2018, o Bendegó é o maior meteorito do mundo, passando de 5 toneladas, feito de ferro e níquel, tendo sido encontrado próximo à área onde hoje está o município de Monte Santo.

- Este ano, a comemoração do Asteroid Day (30 de junho) conecta ciência, cultura, educação e valorização do patrimônio baiano, momento único em que a Bahia recebe pesquisadores nacionais e internacionais”, afirma Elizandra Pinheiro, coordenadora técnica do Museu Geológico.

Segundo Pinheiro, o encontro contribui “para ampliar a popularização da ciência com temas sobre a formação do nosso Sistema Solar, meteoritos, impactitos, crateras de impactos e a história do maior meteorito”.

“O encontro”, acrescentou a coordenadora, “representa uma boa oportunidade de aproximar a população da ciência e integrar uma rede de pesquisadores, estudantes, geólogos, astrônomos amadores, educadores e o público em geral”.

Além de estudarem os meteoritos, os pesquisadores trocam conhecimento sobre os impactitos, assim chamados por serem rochas terrestres transformadas devido ao impacto de um meteorito.

ABRE ASPAS

“Não abro mão de discutir estrategicamente o papel da Petrobras (...) Porque, vira e mexe, aparece um governante que quer vender a Petrobras, que faz denúncia, que acusa de ser deficitária”

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Multipropriedade na ilha

O regime de multipropriedade, em que o cliente é dono do tempo de uso de um imóvel e não do espaço, chegou à Bahia por meio do Village Itaparica, instalado na ilha no terreno do antigo Club Med. Com entrega prevista para maio de 2027, o empreendimento iniciou visitas guiadas ao canteiro de obras e inaugurará um apartamento-modelo para que potenciais compradores experimentem os ambientes e acabamentos de forma física. Além disso, no último trimestre de 2026, os multiproprietários já poderão agendar suas semanas de férias por meio da operadora hoteleira do local, a Central de Reservas da Livá Hotéis & Resorts.

POUCAS & BOAS

Nas lavouras do oeste, começa, hoje, o Vazio Sanitário da Soja, que se estende até o dia 7 de outubro, quando será deflagrado o plantio para a safra 2026/27. A iniciativa atende a portaria da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) e representa estratégia para proteção das lavouras, redução de custos e preservação da competitividade da sojicultura baiana frente aos desafios fitossanitários. No período é proibido manter plantas vivas nas propriedades para interromper o ciclo da ferrugem asiática, uma das doenças mais agressivas da cultura.

O encerramento do Celebra Santa Maria da Vitória acontece hoje, data em que os moradores comemoram os 117 anos de emancipação política, e que será marcada também por uma série de eventos cívicos e religiosos que serão abertos com uma alvorada festiva, às 5h, seguida de café e apresentações da Filarmônica Seis de Outubro. Localizado na margem do rio Corrente no oeste do estado, o município recebe visitantes para os festejos que terão hoje à noite as apresentações de Thiago Mendes, da dupla Zé Neto e Cristiano e de Leo Santana.