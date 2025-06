Museu Náutico da Bahia tem trezena de Antônio

Museu Náutico da Bahia - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

Começarão, amanhã, e irão até o dia 13 de junho, as trezenas em louvor a Santo Antônio, entre as quais a realizada no Museu Náutico da Bahia, com um motivo adicional para a devoção, por ser o protetor do Forte da Barra, onde está sediado o estabelecimento voltado para a salvaguarda da memória em alcance nacional.

A tradição quadricentenária vem desde os primeiros habitantes da região da cidade onde foi construído o equipamento militar, tendo a trezena sido reativada há 25 anos, ampliado a cada junho o número de devotas e devotos presentes ao Museu Náutico da Bahia.

Será na Sala de Exposições Temporárias do museu o ponto de encontro dos seguidores do santo que, segundo a tradição, “tirou o pai da forca”, num arrojado, veloz e bem-sucedido milagre, conforme acreditam os católicos.

No local, foi montado um altar artístico para as celebrações diárias, incluindo o hinário tradicional de músicas e louvores, tudo transmitido pelos canais de internet do museu.

A decoração do altar tem a assinatura da artista Hélen Jordana, ao conceber um mapa do Brasil, pontuando mais milagres atribuídos a Antônio, ao transmitir os valores da esperança e da fé, condição necessária à religião do Vaticano.

Já a artista Irlânia Mercês, colaboradora do museu, apresentará seus santos revestidos em tecidos na Exposição “Encontro Sagrado”, acrescentando o "milagre" da arte ao ambiente da trezena.

A caridade também está presente, com a campanha de arrecadação de alimentos e donativos para a instituição Lar Vida, onde são acolhidas crianças portadoras de deficiência e transtornos do sistema nervoso.

Nova direção na Cultura

O Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC) elegeu, ontem, a nova presidente e o vice-presidente. Tainá Santos e Pedro Son assumem a gestão pelos próximos dois anos (2025-2027) após conseguirem maioria dos votos em Sessão Plenária. O pleito foi mediado pelo secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, que é presidente de honra do CEC.

Duas chapas disputavam a eleição. Além da vencedora, tentava a reeleição o atual presidente, Gilmar de Faro, que tinha como candidato a vice Pedro Filho. A previsão é de que a posse da chapa vencedora aconteça no início de julho.

Canadá no embalo do samba-reggae

O samba-reggae, gênero musical inventado no Pelourinho, chega a Toronto, no Canadá, entre os dias 5 e 8 de junho, em festival internacional com objetivo de aumentar a fervura do caldeirão multicultural, em fogo alto no cenário mundial, figurando o Brasil e a Bahia entre os principais fornecedores de ingredientes e novas receitas.

O Toronto International Samba Reggae Festival serve também para fortalecer o perfil do Canadá como país aberto ao conhecimento de manifestações culturais distintas, em um momento delicado no qual o país tem sofrido ameaças de anexação por parte dos EUA, na nova fase de delírio do controvertido "Tio Sam".

O festival integra uma programação mais ampla criada para incentivar as trocas culturais entre as nações, promovendo também oficinas de percussão, desfiles de rua e rodas de conversa.

O legado da união do samba e do reggae em um gênero híbrido, atribuído ao saudoso Neguinho do Samba, chega aos canadenses e cidadania além-fronteiras por meio da cantora e compositora baiana Marcia Castro, em três apresentações abertas ao público.

– Bebo dessa fonte desde criança, quando escutava as canções no rádio, até me tornar foliã, na adolescência, e formatar minha base artística a partir desse repertório – afirma Márcia Castro.

Para a cantora e compositora, fiel à autenticidade da arte musical, “fazer a ‘Roda de Samba Reggae’ é resgatar músicas que fazem parte da memória das pessoas que viveram a década de 80”.

Também estarão presentes à festa musical no Canadá o cantor e compositor Pierre Onassis e a percussionista Lenynha Oliveira.