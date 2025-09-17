Nova ‘cartilha’ une mulher à psicologia

- Foto: Divulgação

O VII Encontro Saúde Mental, Gênero e Violências terá como um dos destaques, este ano, o lançamento de uma cartilha visando favorecer o conhecimento dos tipos de agressão e a relação com a psicologia.

Equipes de pesquisadoras, docentes e demais interessadas e interessados estarão presentes nos dias 19 e 20, no Centro Universitário Ruy Barbosa (Wyden), na avenida Luís Viana Filho (Paralela), 3.230.

Produzida por 16 autoras, a cartilha intitulada Violências de gênero contra as mulheres e a prática profissional da psicologia foi organizada pela professora doutora Darlane Almeida.

A organizadora destacou a construção do trabalho em modo coletivo, com a participação do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher (Neim) em parceria com o Conselho Regional de Psicologia (CRP).

– A cartilha informa sobre os diversos tipos de violência contra a mulher e suas interseções agravantes com as negras e as indígenas – afirma Darlane Almeida.

O trabalho teve o cuidado de acrescentar as dificuldades enfrentadas de acordo com a idade, como o assédio sexual desde meninas às jovens, além da violência patrimonial contra as idosas.

ANÁLISES – As 16 autoras estabeleceram análises qualitativas a partir da distinção por grupos identitários de orientação sexual, como bissexuais, trans, lésbicas e outras opções de arco-íris divergentes ao padrão heteronormativo.

A cartilha já está disponível em ambiente virtual, bastando escrever no buscador as palavras “cartilha-gênero-psicologia”; a expectativa é a de impressão de uma tiragem para distribuição também em meio físico (papel).

“Com isso, para todos os efeitos, continuo sendo parlamentar. Continua desconto em folha para aposentadoria, continua pingando o salário lá, (...) Continua minha vida normal de parlamentar”

EDUARDO BOLSONARO, deputado federal, à coluna de Mariana Sanches no UOL, celebrando a manobra da oposição de direita a Lula que o colocou como líder, livrando-o da necessidade de estar presente na Câmara.

‘Guardiões do Futuro’

O projeto Guardiões do Futuro tem, hoje, mais duas formações dentro da proposta de preparar jovens líderes nas pautas dos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU). Com início às 8h30, o evento será no Theatro Municipal de Valença e tem como palestrantes Luciane Silva e Leandro Fonseca. Lançada em julho, a iniciativa conta com crianças e adolescentes entre sete e 15 anos. A iniciativa busca inspirar a nova geração a se tornar agente de mudança, promovendo a conscientização e o engajamento para a construção de um futuro mais sustentável e equitativo.

O preço da traição

Traição na política tem custo e é sempre mais caro do que se imagina. Em Camaçari, esse preço começa a se mostrar impagável.

As recentes comemorações cívicas deixaram claro: o protagonismo de Flávio Matos, antes alardeado por ele próprio como fruto exclusivo de sua popularidade, encolheu a ponto de beirar a irrelevância.

O discurso de que os 77 mil votos eram “dele” não encontra eco nas ruas e, hoje, Flávio caminha isolado, sustentado apenas por um núcleo familiar, enquanto assiste ao deboche de opositores e à multiplicação de memes que escancaram sua fragilidade.

Enquanto isso, o cenário aponta em outra direção. O time azul, sob a liderança de Elinaldo, segue consolidado, mostrando força política e capacidade de articulação. A cada movimento, o ex-prefeito silencia aqueles que apostaram na sua rejeição e confirma o clamor por sua volta. Confiança popular não se conquista com soberba, mas com liderança testada e legitimada pela experiência.

Letras baianas em destaque

Entre as três iniciativas vencedoras do 15º Prêmio Professor Rubens Murillo Marques, duas destacam-se por serem desenvolvidas na Bahia.

A primeira, intitulada Literatura de Cordelnas ala de Matemática e EPJA I, foi criada pelo professor Jonson Ney Dias da Silva, do curso de Licenciatura em Matemática da UESB, no campus de Conquista.

A outra iniciativa, Literatura, cartografia e docência, é de autoria do professor Glauber Barros Alves Costa, doutor em Licenciatura em Geografia da Uneb, em Caetité.

A premiação, que celebra o mérito dos profissionais, é realizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e deverá ocorrer em novembro.