Novo curso ensina proteger florestas | A TARDE

Aproximar o currículo vitae de uma formação capaz de ser utilizada no cotidiano das pessoas, como um curso técnico em florestas, é a proposta da Secretaria de Meio Ambiente, de Alagoinhas, a 108 quilômetros de Salvador.

O curso com duração de dois anos pode tornar-se um bom exemplo para os pedagogos com suas ementas, tantas vezes abstratas, resultando em grande parte do conteúdo oferecido aos alunos poder ser imediatamente descartado depois de serem aprovados em algo sem utilidade.

Não é o caso dos cuidados com a floresta, com duração de dois anos, com atividades práticas em áreas de proteção de fauna e flora da companhia Bracell, uma das engajadas no projeto, junto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

São 30 alunos dispostos a aprender em disciplinas como pesquisa, viveiros, silvicultura, colheita e logística, tornando-se agentes em defesa do meio ambiente sem perder de vista os ganhos econômicos do manejo eficiente das matas.

- Essa parceria entre as três instituições busca oferecer mais uma oportunidade de educação de qualidade, com foco na formação técnica e no aumento das possibilidades de entrada no mercado de trabalho”, afirma Marina Avellar, analista de Treinamento e Desenvolvimento da Bracell.

Os aprendizes do trato com a floresta, desenvolvendo a sensibilidade para o cuidado com a vegetação, foram recrutados entre moradores das comunidades rurais da região.

De acordo com Marina Avellar, a organização curricular oferece o desenvolvimento de competências profissionais necessárias para participar do planejamento, executar e controlar os processos de produção florestal.

Itacaré na Bienal Bahia

Já estão em posição de largada alguns dos livros mais aguardados para conquistar o podium na Bienal Bahia 2024, programada para o período entre 26 de abril e 1º. de maio. São mais de 170 autores e personalidades, 100 horas de conteúdo, 200 marcas e momentos inesquecíveis e impossíveis de serem calculados em número, pois trata-se de vivência demasiado humana. Entre os livros favoritos para a pole-position literária está o resultado de um estudo de 20 anos do professor da Universidade do Estado de Santa Cruz (Uesc), Fernando Oliveira; "a mídia e a ordem sancionada", com suas robustas 500 páginas, algo raro hoje em dia.