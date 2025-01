Núbia de Oliveira inspira corredoras

Núbia de Oliveira - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A conquista do podium da Corrida de São Silvestre por parte da baiana de Campo Formoso, no Norte do Estado, Núbia de Oliveira, vai mobilizar os recursos do município e dos vizinhos da região Norte do Estado, visando ampliar a participação de novas atletas, dada a empolgação geral proporcionada pelo exemplo da corredora de 22 anos.

Esta é a expectativa gerada pelo terceiro lugar obtido pela representante do território da Caatinga, disputando em condições desfavoráveis em todos os sentidos, quando se compara a estrutura e o apoio de corredoras do Sudeste e do Sul do país.

Núbia fez os 15 quilômetros da prova em 53 minutos e 26 segundos, ficando atrás apenas das quenianas. Desde 2006, uma brasileira não terminava entre as três mais rápidas da prova e esta brasileira é de uma das regiões de mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. A classificação repercutiu no Norte baiano como um ato heroico, revelando coragem, compromisso e disciplina, diante do enfrentamento de condições adversas.

Treinando com o professor conhecido por “Ferreirinha,” da Escolinha de Atletismo Flamengo, no município de Jaguarari, Núbia conta apenas com apoio do comércio da região para conseguir comprar passagens, suplementos, alimentar-se com uma dieta compatível a de um atleta, mas os recursos nem chegam perto dos mimos oferecidos a competidoras de Rio, São Paulo e Minas Gerais.

O cenário expõe a questão do mérito, pois é como se, hipoteticamente, as atletas sudestinas largassem já faltando cinco quilômetros para a linha de chegada enquanto Núbia precisa fazer todo o trajeto para conseguir vencê-las. E venceu. O talento baiano é atual campeã sul-americana e do Troféu Brasil na prova dos 10 mil metros.

Poesias para Exu

A lésbica preta Bruna Silva lança dia 13 de janeiro, às 19h, na Casa do Benin, no Centro Histórico de Salvador, o livro de poesias “Èsú Walê – o caminho de volta”, em encontro franqueado ao público, com distribuição gratuita de exemplares.

A publicação já está disponível na internet, no formato audiobook, com direção de voz de Reinan Acioly. O novo livro celebra os 10 anos de criação artística de uma filha de Exu, assentado no Ilê Axé Bará Lajiki Omin – Axé Walê.

– Eu escrevo poesia porque as pessoas precisam ouvir o que meu povo tem a dizer – afirma Bruna Silva.