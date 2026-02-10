Núcleo de Pesquisa vai enfrentar racismo

- Foto: Freepik

A boa prática de incentivo à produção de conhecimento é a nova estratégia de enfrentamento às desigualdades do racismo de classe, com o lançamento de edital para seleção de 10 pesquisadoras e pesquisadores.

As áreas de interesse são culturas, linguagens artísticas, educação, relações étnico-raciais, produção cultural, criatividade, propriedade intelectual, entre outras.

O objetivo mais aparente é o de viabilizar a criação do Núcleo de Pesquisa do Instituto Eumelanina de Arte, Cultura e Educação, ao adicionar produção acadêmica à luta contra os efeitos do racismo.

A condição necessária para conferir o aceite aos projetos de pesquisa é a de dialogar com os territórios de periferia social, os saberes comunitários e as ações de formação da juventude, exposta à ideologia dos dominantes.

– A pesquisa é uma dimensão central do nosso trabalho: ela fortalece práticas, legitima saberes que muitas vezes são invisibilizados e contribui para que as comunidades sejam também produtoras de conhecimento – afirma Udi Santos, coordenadora geral do Instituto Eumelanina.

As inscrições podem ser aceitas até o dia 5 de março; os candidatos deverão encaminhar a documentação exigida exclusivamente para o e-mail [email protected].

Eis os pedidos, sem os quais a inscrição não existe: endereço do perfil na Plataforma Lattes ou currículo simples, em formato PDF; e carta de intenção, com extensão de até duas páginas.

Este texto representa a oportunidade para o proponente apresentar as fortes razões para integrar o Núcleo de Pesquisa, as áreas de estudo ou linhas de interesse e as possíveis contribuições para o desenvolvimento das atividades.

