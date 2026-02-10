Núcleo de Pesquisa vai enfrentar racismo
Confira a coluna Tempo Presente desta terça-feira
A boa prática de incentivo à produção de conhecimento é a nova estratégia de enfrentamento às desigualdades do racismo de classe, com o lançamento de edital para seleção de 10 pesquisadoras e pesquisadores.
As áreas de interesse são culturas, linguagens artísticas, educação, relações étnico-raciais, produção cultural, criatividade, propriedade intelectual, entre outras.
O objetivo mais aparente é o de viabilizar a criação do Núcleo de Pesquisa do Instituto Eumelanina de Arte, Cultura e Educação, ao adicionar produção acadêmica à luta contra os efeitos do racismo.
A condição necessária para conferir o aceite aos projetos de pesquisa é a de dialogar com os territórios de periferia social, os saberes comunitários e as ações de formação da juventude, exposta à ideologia dos dominantes.
– A pesquisa é uma dimensão central do nosso trabalho: ela fortalece práticas, legitima saberes que muitas vezes são invisibilizados e contribui para que as comunidades sejam também produtoras de conhecimento – afirma Udi Santos, coordenadora geral do Instituto Eumelanina.
As inscrições podem ser aceitas até o dia 5 de março; os candidatos deverão encaminhar a documentação exigida exclusivamente para o e-mail [email protected].
Eis os pedidos, sem os quais a inscrição não existe: endereço do perfil na Plataforma Lattes ou currículo simples, em formato PDF; e carta de intenção, com extensão de até duas páginas.
Este texto representa a oportunidade para o proponente apresentar as fortes razões para integrar o Núcleo de Pesquisa, as áreas de estudo ou linhas de interesse e as possíveis contribuições para o desenvolvimento das atividades.
Isso aqui [canetas emagrecedoras] não é produto igual maquiagem pra pessoa sair usando achando que é uma coisa de embelezamento estético. Tem que ser usado com recomendação médica
Alexandre Padilha, ministro da Saúde, sobre o uso indiscriminado de canetas emagrecedoras no País.
Energia e IA em debate
O Encontro Internacional do Mercado de Energia, marcado para 24 a 26 de março em Salvador, colocará no centro do debate um tema urgente: como sustentar o avanço da inteligência artificial sem provocar um choque nas contas de eletricidade. Projeções que apontam consumo até dez vezes maior em data centers e sistemas de IA acendem sinal amarelo para governos e empresas. A transição digital precisa caminhar junto com planejamento energético e responsabilidade ambiental. Discutir soluções agora é evitar que o futuro tecnológico se torne um problema econômico. Inscrições gratuitas ampliam o alcance do debate.
POUCAS & BOAS
- Em Barreiras, o livro ‘Romero Amorim, um pioneiro do Oeste da Bahia’ será lançado hoje, a partir das 20h, na sede da Academia Barreirense de Letras (ABL). O ensaio biográfico é assinado pelo jornalista e escritor Antônio Oliveira, autor de diversas obras principalmente na área biográfica e do agronegócio. Neste trabalho iniciado na pandemia, ele resgata a história de vida do pernambucano que impulsionou o agronegócio e o desenvolvimento no oeste baiano a partir da década de 1970.
- A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) de Itabuna encerra hoje a 5ª Colônia de Férias que alcançou 800 crianças e adolescentes com atividades como jogos, lanches e banhos de piscina. Realizada pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), envolveu quatro unidades do CRAS e integra as ações promovidas anualmente pela equipe. A programação é realizada na sede social do Itabuna Esporte Clube, onde amanhã será encerrada a programação com os idosos.
- O Programa Jovem Aprendiz Rural 2026 conta com 124 jovens matriculados visando a capacitação para o ingresso no mercado de trabalho. Gratuito, o curso de 10 meses acontece na Fazenda Modelo Paulo Mizote, em Barreiras através de uma parceria entre o Instituto Aiba (IAiba), o Senar/Bahia, o Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB) e apoio da prefeitura local. Em 2025 o programa registrou uma demanda de empregabilidade de 80% dos jovens egressos, consolidando a iniciativa como fundamental na preparação de mão-de-obra capacitada na região.
