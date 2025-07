O Fazendão agora é "Minha Casa, Meu Lucro"

Fazendão, antigo CT do Esporte Clube Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O que era sagrado para a torcida do Bahia agora será endereço de CEP popular. A Direcional Engenharia e seus atentos sócios fizeram uma jogada de craque: compraram o terreno do mítico Fazendão para construir um empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida. Sim, você não leu errado — onde antes treinavam atletas de alto rendimento, agora surgirão blocos habitacionais de alto retorno.

A aposta é ousada: transformar suor, grama e história em lajes financiadas pela Caixa. Um verdadeiro golaço do empreendedorismo raiz, daqueles que deixam até centroavante veterano com inveja da visão de jogo.

E o melhor (ou pior): com dinheiro público subsidiando parte da obra, os sócios conseguiram unir o útil ao muito lucrativo. Afinal, nada como um projeto social para alavancar negócios privados em terrenos com valor simbólico e localização privilegiada.

O Bahia seguiu para a Cidade Tricolor. Já o antigo Fazendão virou o novo eldorado da engenharia “do bem”.