O Nordeste da Figura de lata

Jayme Figura - Foto: Manu Dias/ Arquivo A TARDE

Para a mentalidade média de Salvador, Jayme Figura era tido, no mínimo, como um “maluco incurável”, mas algo ainda pode ser feito para salvar o genial artista do “diagnóstico”: as atividades na galeria que leva o seu nome, no Teatro Gamboa, ali de junto do quartel dos Aflitos.

Uma nova tentativa de abrir os horizontes soteropolitanos é a Exposição “Nordeste meu lugar”, em cartaz na "Jayme Figura", com a proposta de apresentar aspectos das riquezas da região, no olhar do artista plástico Tarcísio Lima.

As multiculturas e traços atribuídos a uma suposta “identidade nordestina” estão aguardando os olhares de quem aprecia unir arte e inteligência humana, no espaço dedicado ao saudoso “homem de metal” Jayme Figura.

Com visitação de quarta a sexta, das 14h às 19h; sábados e domingos, das 13h às 17h; Tarcísio Lima expõe trabalhos diferenciados e autênticos, por conta dos detalhes da seleção de obras em acrílica e aquarela.

A mostra converge o olhar do autor com as peculiaridades ofertadas nos nove estados da região, denominada “Nordeste”, em 1941, por decreto de Getúlio Vargas, ainda na vigência do autogolpe do Estado Novo.

Apesar da origem, no apogeu de uma ditadura, disputando qual mais sanguinária, com a de 1964-1989, o tal genérico “Nordeste” pegou e ganhou visibilidade, embora provoque, até os dias de hoje, o preconceito dos supostos antagônicos riquinhos, os "sudestinos".

A expo agrada aos olhos, estimula a inteligência e também viabiliza a fruição estética auditiva, por meio de canções da música popular dita "nordestina", em formato voz e violão, com os artistas Izaki Lima e João Marcos.

Sesi apoia a vacinação

O Serviço Social da Indústria (SESI) realiza hoje o Dia D de Vacinação para trabalhadores da indústria. A ação, feita em parceria com o Conselho Nacional do SESI e o Ministério da Saúde, marca o início da campanha nacional, que no estado será lançada em Salvador e Vitória da Conquista. O objetivo da campanha é ampliar a cobertura vacinal e proteger os trabalhadores contra difteria, tétano (DT), sarampo, caxumba, rubéola (tríplice viral) e hepatite B. A ação acontece ao longo dos próximos 30 dias em diversas cidades do estado, com foco na imunização gratuita dos trabalhadores da indústria em seus locais e trabalho.

Propaganda ao sol de Stella

A grave ameaça de esgotarem-se rapidamente as inscrições para o Encontro Nacional das Agências de Propaganda (Enapro) sugere rapidez para quem quer vir a Salvador participar do “meeting”, programado para 23 a 26 de outubro.

As facilidades de acesso ao formulário eletrônico de pedido de “aceite” de participantes, no entanto, podem reduzir a ansiedade, bastando acessar as redes sociais ou o site do Sindicato das Agências de Propaganda da Bahia (Sinapro), a instituição anfitriã.

O Sinapro tem a honra de promover o encontro, com boas chances de alcançar a glória eterna de maior do país, no gênero, senão em número, seguramente em participação, ao reunirem-se os convivas em Stella Maris, belíssima praia onde nasce o sol de Salvador.

O tema não poderia ser mais oportuno e atual, em tempos de inteligência artificial e monstruosos, mas tão fofinhos “bebês reborn”: “De humanos para humanos”, valorizando e reforçando as conexões entre as pessoas.

O bom gosto da turma, na seleção dos locais-sede, segue assim dando exemplo, pois anteriormente, Itacaré, no Sul; e Praia do Forte, em Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador, foram as premiadas.

- A Bahia é um polo de inovação e criatividade, e Salvador será sede do Enapro pela primeira vez”, afirma o presidente do Sinapro-Bahia, André Mascarenhas.

Como é de se esperar de uma autêntica liderança da categoria, Mascarenhas ressalta a importância do encontro para estimular novas perspectivas e propor reflexões.

Acrescenta André Mascarenhas a oportunidade de “fortalecer conexões, ampliar redes de contato”, sem deixar, por óbvio, de “proporcionar momentos de descontração”, num dos “points” mais aprazíveis da capital baiana.