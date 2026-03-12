Observatório digital vai mapear migração

Na foto: Entrada principal do Campus da UFBA de Ondina Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE Data: 14/08/2024 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados da Ufba (Namir/Ufba) anunciou o lançamento do Observatório MigraBahia, contendo um mapeamento da População Migrante da Bahia.

Trata-se de um guia digital de estudos confiáveis sobre a chegada e permanência de estrangeiros, viabilizando o conhecimento atualizado da situação nos mais variados recortes geográficos, culturais, históricos e geopolíticos.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Produzido com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o trabalho está disponível no endereço migrabahia.ufba.br.

A estreia oficial do mapeamento está programada para o dia 25, na sede do NamirUfba, na rua Inocêncio Galvão, Dois de Julho, no térreo do prédio onde fica o Centro de Estudos Afro-orientais (Ceao).

-Na ocasião, estaremos lançando o livro Mobilidade Humana no Século XXI, com uma coletânea de artigos de vários autoras e autores”, afirmou a coordenadora do Namir e professora titular da Ufba, Mariângela Nascimento.

Segundo professora Mariângela, a atração de migrantes aumenta a importância da Bahia no contexto internacional sob forte impacto da atualidade de guerras em escalada no Oriente Médio e desastres climáticos.

Nesta perspectiva, acrescenta a pesquisadora de nomeada, as universidades públicas se organizaram na Rede Universitária de Pesquisas e Estudos Migratórios (Rupem).

O objetivo é o de identificar possibilidades de acolhimento humanitário, de acordo com o direito internacional, destacando as alternativas de inserção social mediante articulação com governos federal, estadual e municipal.

ABRE ASPAS

“As virtudes do STF explicam muitos ataques, movidos a vinganças, ódios e interesses (...) Há muitos, no Estado e no mercado, que querem afastar o foco dos seus próprios crimes e erros”

Flávio Dino, ministro do STF, em publicação nas redes sociais, após repercussão do caso do Master

Consultoria para coletivos

Estão abertas, até o dia 25, as inscrições para o edital Mara (Mulheres, Articulação, Rede e Amplificação), com o objetivo de selecionar dois coletivos, associações ou grupos informais liderados por profissionais femininas. As vencedoras terão de prestar serviço estruturado de consultoria com duração de seis meses, conforme o certame de iniciativa da Voah – Comunicação Estratégica e Branding. O edital vai dar valor, preferencialmente, a projetos voltados para beneficiar periferias e comunidades, reconhecendo a importância de fortalecer a comunicação de quem já transforma a realidade local.

POUCAS & BOAS

Em Vitória da Conquista termina hoje a Semana de integração e acolhimento dos estudantes de Licenciatura em Matemática para o semestre 2026.1, da Universidade Estadual do Sudoeste Bahiano (Uesb). A realização, com a temática ‘Vivências e Desafios da Licenciatura’, é do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática, em parceria com o Centro Acadêmico. Denominado Integramat 2026, o evento recepcionou calouros e veteranos, com programação voltada à formação de professores.

A audiência pública ‘Jornada Continental pelo direito de migrar e em defesa da soberania no contexto da luta pela educação pública e gratuita’, acontece hoje a partir das 9h30, na Câmara Municipal de Feira de Santana. A atividade faz parte de um movimento que acontece durante esta semana com ações em dez países, destacando a defesa dos direitos dos migrantes e a soberania dos países. Participam representante de entidades e órgãos, a exemplo da Pró-reitoria de Extensão (Proex), da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).