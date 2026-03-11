Oficina debate ódio a mulheres e cobertura
A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba) promovem uma oficina antifeminícidio, no dia 12 de março, das 13 às 17 horas.
O objetivo é o de incentivar a identificação de melhores formas de narrativa, visando encontrar soluções éticas para verificar como a imprensa pode contribuir para enfrentar a violência de gênero.
O encontro terá a participação das presidentas do Sinjorba, Letícia Campos, e da ABI, Suely Temporal, além de Suzana Alice Pereira, Jaciara Santos e Cláudia Cora oreia.
Promovido num momento da história da imprensa baiana de maior presença de mulheres em cargos de comando nas redações, a oficina amplia a expectativa por melhorias no trato das notícias, visando evitar reforçar preconceitos.
– A imprensa não pode ser responsabilizada pela violência contra a mulher, mas nesse contexto, a forma como esses crimes são narrados pela imprensa tem um papel fundamental – afirma a presidenta da ABI, Suely Temporal.
Segundo Suely, uma das primeiras repórteres de telejornal da imprensa baiana, “a informação pode ajudar a esclarecer, conscientizar e mobilizar a sociedade”.
No entanto, ressalta a presidenta da ABI, “quando tratada de maneira inadequada, também pode reforçar estigmas, naturalizar a violência ou até revitimizar mulheres”.
O principal destaque da programação é o trabalho desenvolvido pela jornalista e pesquisadora Suzana Alice Pereira, ao abordar aspectos relacionados ao Protocolo Antifeminicídio, guia de cobertura distribuído entre jornalistas de mídias diversas – homens e mulheres.
ABRE ASPAS
“Não podemos ficar indiferentes às demandas por ética e transparência que vêm da sociedade – porque as demandas são legítimas, e ignorá-las seria trair a promessa que um dia fizemos à Constituição”
Edson Fachin, presidente do STF, em reunião com os presidentes de todos os tribunais brasileiros
BNDES renova frotas na BA
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 156 milhões para a Bahia no Programa BNDES Renovação de Frota, que financia a troca de caminhões antigos por modelos mais seguros e eficientes para autônomos, cooperativas e transportadoras. Feira de Santana, maior entroncamento rodoviário do Nordeste, recebe atenção especial pela posição estratégica nas rotas de carga. A linha integra o programa federal Move Brasil, voltado à mobilidade verde. O financiamento exige credenciamento e critérios ambientais para veículos fabricados a partir de 2012. Novos pedidos podem ser protocolados até 25 de maio.
POUCAS & BOAS
- O Programa de Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Formar) disponibilizou 2.200 vagas para seis cursos virtuais gratuitos, com a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente (Sema). A oportunidade se destina a servidores públicos, técnicos, gestores, membros de colegiados ambientais e da sociedade civil que tenham interesse em aprofundar conhecimentos nas áreas de licenciamento, fiscalização, recursos hídricos e turismo sustentável.
- Em Itabuna começam hoje os atendimentos para serviços do SAC Móvel, na carreta instalada no estacionamento do Espaço Cultural Josué Brandão, no bairro Conceição, onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores. Para o atendimento, os moradores devem antes fazer um cadastro através do portal https://www.ba.gov.br/ ou aplicativo ba.gov.br. Além da nova Carteira de Identidade Nacional (Cin) serão fornecidos dentre outros serviços, Antecedentes Criminais, cadastro ou atualização Planserv e Ouvidoria Geral do Estado.
- O projeto ‘Seu Bomfim – 25 anos’ será aberto hoje em Feira de Santana, com a Oficina Teatro Físico que é voltada para artistas. O evento faz parte da turnê comemorativa de 25 anos da peça ‘Seu Bonfim’, sob encenação do grupo Território Sirius de Teatro. Fazem parte do projeto ainda apresentações da peça dia 12 (15h para escolas públicas) e dia 13 (19h para público em geral). Toda programação é gratuita e acontece no Sesc Centro. Nos dias 12 e 13 às 18h, tem encontro com realizadores de cultura. A iniciativa foi contemplada em edital da PNAB/Bahia e tem apoio do Sesc.
