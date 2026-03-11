Oficina debate ódio a mulheres e cobertura

Ilustrativa - Foto: Ilustrativa

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba) promovem uma oficina antifeminícidio, no dia 12 de março, das 13 às 17 horas.

O objetivo é o de incentivar a identificação de melhores formas de narrativa, visando encontrar soluções éticas para verificar como a imprensa pode contribuir para enfrentar a violência de gênero.

O encontro terá a participação das presidentas do Sinjorba, Letícia Campos, e da ABI, Suely Temporal, além de Suzana Alice Pereira, Jaciara Santos e Cláudia Cora oreia.

Promovido num momento da história da imprensa baiana de maior presença de mulheres em cargos de comando nas redações, a oficina amplia a expectativa por melhorias no trato das notícias, visando evitar reforçar preconceitos.

– A imprensa não pode ser responsabilizada pela violência contra a mulher, mas nesse contexto, a forma como esses crimes são narrados pela imprensa tem um papel fundamental – afirma a presidenta da ABI, Suely Temporal.

Segundo Suely, uma das primeiras repórteres de telejornal da imprensa baiana, “a informação pode ajudar a esclarecer, conscientizar e mobilizar a sociedade”.

No entanto, ressalta a presidenta da ABI, “quando tratada de maneira inadequada, também pode reforçar estigmas, naturalizar a violência ou até revitimizar mulheres”.

O principal destaque da programação é o trabalho desenvolvido pela jornalista e pesquisadora Suzana Alice Pereira, ao abordar aspectos relacionados ao Protocolo Antifeminicídio, guia de cobertura distribuído entre jornalistas de mídias diversas – homens e mulheres.

ABRE ASPAS

“Não podemos ficar indiferentes às demandas por ética e transparência que vêm da sociedade – porque as demandas são legítimas, e ignorá-las seria trair a promessa que um dia fizemos à Constituição”

Edson Fachin, presidente do STF, em reunião com os presidentes de todos os tribunais brasileiros

BNDES renova frotas na BA

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 156 milhões para a Bahia no Programa BNDES Renovação de Frota, que financia a troca de caminhões antigos por modelos mais seguros e eficientes para autônomos, cooperativas e transportadoras. Feira de Santana, maior entroncamento rodoviário do Nordeste, recebe atenção especial pela posição estratégica nas rotas de carga. A linha integra o programa federal Move Brasil, voltado à mobilidade verde. O financiamento exige credenciamento e critérios ambientais para veículos fabricados a partir de 2012. Novos pedidos podem ser protocolados até 25 de maio.

POUCAS & BOAS

O Programa de Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Formar) disponibilizou 2.200 vagas para seis cursos virtuais gratuitos, com a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente (Sema). A oportunidade se destina a servidores públicos, técnicos, gestores, membros de colegiados ambientais e da sociedade civil que tenham interesse em aprofundar conhecimentos nas áreas de licenciamento, fiscalização, recursos hídricos e turismo sustentável.

Em Itabuna começam hoje os atendimentos para serviços do SAC Móvel, na carreta instalada no estacionamento do Espaço Cultural Josué Brandão, no bairro Conceição, onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores. Para o atendimento, os moradores devem antes fazer um cadastro através do portal https://www.ba.gov.br/ ou aplicativo ba.gov.br. Além da nova Carteira de Identidade Nacional (Cin) serão fornecidos dentre outros serviços, Antecedentes Criminais, cadastro ou atualização Planserv e Ouvidoria Geral do Estado.