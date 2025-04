Olga Gómez ensina a desenhar o mundo

Olga Gómez - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O aprendizado de princípios, técnicas e aspectos distintos da arte de desenhar pode mudar para muito melhor a vida de alunas e alunos do curso ofertado a partir do dia 5 de abril, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) , ali mesmo no convidativo território do “Unhão”, na Contorno (Avenida Lafayete Coutinho).

O desenvolvimento do desenhista habitante em cada mente humana desde a era da arte rupestre viabiliza a capacitação para olhar o entorno de outro jeito, inusitado e distante de obviedades, mesmo nos gestos mais simples, como o morder de uma fruta ou o contemplar de uma flor: eis a ideia do curso.

Em suma: não é sobre aprender a desenhar, apenas; é também como treinar a percepção para apreciar as “aparições das coisas” ou “fenômenos” e, assim, construir uma existência certamente mais agradável e bela.

Para ser um desenhista pontual, é preciso chegar às 9 da matina, todos os sábados dos próximos cinco meses.

As aulas são custeadas pelo erário, pois o projeto nasce com apoio da Fundação Nacional das Artes (Funarte).

Impulso – O curso ganha impulso no entusiasmo da instrutora Olga Gómez, aproveitando a artista para avisar das inscrições presenciais no primeiro dia de aula.

– Solte a criatividade, experimente novas técnicas e venha viver essa experiência artística com a gente! – convida a professora.

Segundo Olga Gómez, o objetivo é aumentar “a qualidade dos participantes na lida da arte do desenho”, ao compartilhar conhecimentos de composição, simetria, tudo o mais sobre o mundo desta especial linguagem artística.

Chocolate Cabruca na Ásia

Não tem fronteira certa no plano profissional do roteiro preparado para ampliar a clientela internacional do chocolate baiano da marca Cabruca. Quem achou a imaginética excursão uma quimera ou pilhéria, vai convencer-se do alcance do projeto, ao saber da visita de verdade de uma comitiva da Cabruca à Ìndia e ao Japão, a convite de autoridades dos dois países. Representaram a Bahia o professor doutor Henrique Campos de Oliveira e o diretor do Consórcio Cabruca, Thiago Fernandes. Na Índia, participaram da AHHAR, e no “Sol Nascente”, a FOODEX, ambas feiras de alimentos e bebidas com perfil de alcance internacional.

POUCAS & BOAS

O espetáculo ‘Cabaré Circo do Asfalto’ vai agitar o Clube ABCD neste sábado, em Barreiras, com entrada gratuita, através de evento organizado pelo Sesc/Fecomércio/Senac. A cada edição, o grupo traz convidados especiais que apresentam grandes números, cheios de virtuose. O Circo do Asfalto é uma companhia circense fundada em 2007 por Douglas e Fran Marinho, com trajetória de 18 anos. O grupo é conhecido por utilizar a linguagem do circo para encantar a plateia. Com início às 19h30 a programação é voltada para toda a família.

Os 25 anos de emancipação política de Luís Eduardo Magalhães, comemorados oficialmente amanhã serão festejados a partir de hoje com música no espaço de eventos do bairro Santa Cruz, com artistas locais e regionais, culminando com a dupla Israel & Rodolffo. No domingo tem Parque das Crianças, na Praça dos Três Poderes a partir das 15h, abertura da 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futebol às 15h30 e a tradicional LEM 25 RUN, a partir das 17h.

A tradicional lavagem de Arembepe abre hoje a programação do Festival de Arembepe 2025, que prossegue até segunda-feira. O festejo religioso dedicado ao padroeiro da localidade, São Francisco de Assis, começa às 9h deste sábado com cortejo que vai contar com cerca de 20 grupos culturais. A parte profana começa às 13h30 com desfile dos blocos independentes. A organização geral é da Secretaria de Governo de Camaçari, através da Coordenação de Eventos.