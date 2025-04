"Ouro verde" ganha capacitação em Coité

Humberto Miranda - Foto: Divulgação/Faeb/Senar

O município de Conceição do Coité, tido como a “capital” da região sisaleira, vai ganhar um Centro de Capacitação Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) favorecendo a produção do chamado “ouro verde” (sisal).

O presidente do Sistema Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb/Senar), Humberto Miranda, comprometeu-se com a comunidade coiteense a entregar o novo estabelecimento.

Para além da boa notícia, foi assinado o protocolo de intenções entre o Sistema Faeb/Senar, o Sindicato dos Produtores Rurais de Conceição de Coité e a prefeitura municipal.

O objetivo é cumprir o destino ao qual atribui o Senar a sua razão de ser, devotada à qualificação de mão de obra para o setor agropecuário, em cursos presenciais e a distância.

- O Brasil que queremos vem do campo. E se há uma contribuição fundamental que podemos dar é a educação, para fixar as famílias no campo”, afirmou o presidente da Faeb/Senar Humberto Miranda.

O dirigente reafirmou sua certeza de entregar um “presente valioso para a juventude de Coité e região”, ao revelar a sensação de cumprir seu dever a entidade voltada para o desenvolvimento rural.

Como não podia ser diferente, as diversas etapas da produção de sisal serão contempladas, considerando-se a importância do “ouro verde”, como é conhecida a bromélia.

O anúncio da criação do novo centro do Senar mereceu os aplausos do público presente à exposição agropecuária de Coité, a “ExpoCoité”, reunindo produtores coiteenses e dos municípios no entorno da cidade.

Serviço bancário na Bahia

O sistema Banco 24 Horas optou por fazer a sua parte na redução de desigualdades regionais, ao ampliar a inclusão de clientes do Nordeste entre os beneficiários do sistema. Agora, também pessoas físicas e jurídicas com conta no Banco do Nordeste poderão utilizar-se das soluções rápidas de depósito oferecidas pelos caixas eletrônicos automáticos, 130 deles instalados em municípios baianos. A operação poderá beneficiar clientes de 2 mil municípios servidos pelo Banco do Nordeste, sem precisar de envelope, e acessível também para quem fez biometria, operação na qual basta usar uma das mãos para identificação pelo sistema.

POUCAS & BOAS

O I Encontro de Gestão e Fiscalização Pública de Amargosa acontece hoje na Câmara de Vereadores. Com início às 8h, no evento serão debatidas as rotinas de planejamento, gestão e fiscalização dos contratos administrativos. A iniciativa visa capacitar os servidores envolvidos nessas atividades para atualizar e aprimorar seus conhecimentos. Na oportunidade será lançado o Primeiro Manual de Rotinas de Gestão e Fiscalização de Contratos, um material de referência essencial para os servidores.

Em Valença, o seminário sobre cultivo e mercado de especiarias e guaraná movimenta hoje o auditório do IFBaiano, para debater noções agronômicas e mercado do guaraná e das especiarias cravo-da-Índia, pimenta do reino, noz moscada, canela, cardamomo e baunilha. Com início às 8h, é organizado pelo Projeto de Extensão ‘Dinâmicas socioprodutivas da cultura do cravo da índia no município de Valença-BA’ e pela Especialização em Meio Ambiente e Agroecologia, do IF Baiano local. A atividade é voltada a estudantes, produtores e interessados nas temáticas da agroecologia, agricultura familiar e cadeias produtivas sustentáveis.

A cerimônia de inauguração da Cooperativa Escola da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) acontece hoje no Pavilhão de Aulas II, Sala 11 do campus de Cruz das Almas, com início às 19h. Criada para integrar a curricularização da extensão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas, a cooperativa tem a missão de fazer a conexão entre a teoria e a prática para os estudantes.