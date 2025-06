Parça do "Véi Lua" no Cine dos Imortais

Fachada da ALB - Foto: Divulgação ALB

A sintonia com o “espírito do tempo” justifica a programação do Cineclube da Associação de Letras da Bahia (ALB), ao convidar geral para assistir ao documentário sobre Humberto Teixeira, o grande parceiro de Gonzagão, saudades do "Véi Lua".

Mas atenção, muita atenção: a exibição de “O Homem que engarrava nuvens”, no dia 11 de junho, quarta-feira, 16 horas, não será na sede da ALB, em Nazaré.

Desta vez, o cineclube dos imortais vai tomar emprestada a sala de cinema do Instituto Cultural Brasil-Alemanha (Icba), o Goethe-Institut Salvador, no comecinho do Corredor da Vitória, pram que vem do Campo Grande.

Nascidos na era do "forró" eletrônico, paredões e sofrências têm, assim, uma oportunidade de não mais passar vergonha por desconhecerem as origens do gênero musical nordestino a ganhar o mundo, graças a Luiz Gonzaga.

Um total de 28 preciosidades saíram do bom entrosamento do letrista e do sanfoneiro do chapéu cortado como o de Lampião, entre outras, “Asa Branca”; “Assum preto”; “Baião”, “Juazeiro”, “Légua Tirana”; “No meu pé de serra”; “Qui nem jiló” e “Respeita Januário”.

Dirigido pelo cineasta pernambucano Lírio Ferreira, o filme apresenta vida e obra de Humberto Teixeira, considerando válida a conclusão de ele e Gonzagão terem sido destinados a encontrarem-se.

- Eu nasci em Iguatu. Eu, desde criança, conhecia o baião, como Luiz em Exu. Quase em frente um do outro. Eu tenho a impressão de que fatalísticamente, predestinadamente, eu tinha que me encontrar um dia com Luiz Gonzaga”, disse, em depoimento o saudoso compositor, antes de seu desencarne em 1979.

Copa do Pão em Salvador

O pão “cacetinho”, um dos favoritos da clientela nas panificadoras de Salvador, agora é tema de concurso para ver quem consegue fazer o melhor produto a fim de agradar o paladar dos baianos. A Copa do Pão vai premiar as panificadoras TOP nesta arte tão antiga quanto a culinária. A organização do certame é do Sebrae, com a entrega da taça de campeão, além de certificados e a distribuição de aparelhos de informática. É a segunda edição do campeonato, com apoio das empresas de panificação filiadas à Federação das Indústrias do Estado da Bahia e do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado da Bahia (Sipaceb).

POUCAS & BOAS

Termina hoje a Semana do Meio Ambiente de Barreiras com plantio de mudas do Cerrado na área verde da Vila dos Oficiais do 4º BEC, instituição parceira da ação. A inauguração da exposição itinerante ‘De onde vem e para onde vai o nosso lixo?’ foi um dos eventos da programação, que tem coordenação geral da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ontem o dia foi marcado pela inauguração do 1º pelotão da Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental e a entrega do cercamento da APP do córrego Gameleirinha, em parceria com a Aiba.

Na Fazenda Escola do Centro Multidisciplinar da Universidade Federal do Oeste da Bahia de Barra acontece hoje a segunda edição do Dia de Campo sobre Manejo e Pastagens. Com início às 7h, o evento é organizado pelo Grupo de Estudos em Nutrição Animal e Forragicultura (Genfor) e pelo Instituto de Ciência, Inovação e Tecnologia do Estado da Bahia (Incite). Com inscrição gratuita, a programação conta com visita aos estandes que abordam a temática central.

O Arraiá do Comércio 2025 de Feira de Santana será aberto hoje com a promessa de movimentar a praça Bernardino Bahia com tradição, cultura e forró até dia 15 de junho. A abertura será às 18h, após o Festival de Quadrilhas e o show do grupo Arquivo Nordestino. A partir das 19h30 o samba autêntico do grupo Quixabeira da Matinha vai animar o público. Amanhã o evento será aberto com programação infantil a partir das 10h.