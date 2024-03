Parto verticalizado é opção em Camaçari | A TARDE

A Maternidade Regional de Camaçari avança no sentido de aperfeiçoar suas práticas nas melhores evidências científicas recomendadas. É o caso da modalidade chamada "parto na banqueta", com duas experiências exitosas, merecendo a vibração positiva das equipes de profissionais de saúde e gestores da instituição, relacionada a Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf).

Segundo uma das responsáveis pela iniciativa, Itana Sena, coordenadora de Enfermagem, o uso do banquinho no parto garante um melhor relaxamento da pelve feminina. Feita de polietileno, é de fácil limpeza, aberta na frente, com total visualização do parto. É um tipo de banco simples, mas suficiente para garantir conforto e estabilidade à mulher. Ao nascimento, em condições saudáveis, é possível que a parturiente abrace o seu filho, ainda ligado ao cordão umbilical, fortalecendo o vínculo entre mãe e bebê.

- A gravidade auxilia na descida do feto, reduzindo o tempo do trabalho de parto, afirma Itana.

A aposta na tecnologia tida como “não invasiva” se torna mais uma opção para o parto verticalizado na instituição e incentiva a liberdade de escolha de movimento, seguindo assim uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, além de ter o acompanhante de livre escolha como suporte do corpo, garantindo mais segurança emocional e empoderamento a parturiente.

Acompanhada pelo marido, Marcelo dos Santos, a adolescente de 19 anos Callyane Gonçaves, moradora em Barra de Pojuca, gradeceu o empenho da equipe da maternidade, já com a bebê Heloysa pertinho, amamentando, com seus 3 quilos e 48 centímetros, depois de abraçada pela mãe ao nascer, ainda ligada pelo cordão umbilical.

Raul Seixas vive

Coletivos de raulseixistas do País, iniciaram as comemorações pelo cinquentenário do álbum Gita, lançado pelo cantor e compositor baiano, pouco antes de auto exilar-se em 1974. Depois da realização de uma série de seminários, debates e shows pela internet, um dos encontros presenciais já confirmados será em Salvador, com a condução da banda Água Suja, em apresentação programada para a varanda do Sesi, no Rio Vermelho. O encontro, marcado para o dia 16 de março, já vem sendo divulgado pelo guitarrista Jerry Marlon, com apoio de ativistas voltados para difundir as ideias de Raul, 35 anos após sua partida deste mundo.