Páscoa começa cedo no Rio Vermelho | A TARDE

Já entramos no mês da Páscoa, marcada para o domingo dia 31, mas já há quem queira antecipar as brincadeiras envolvendo coelhos – fantasiados ou não – , além dos apetecíveis ovos de chocolate.

O Mercado do Rio Vermelho é possivelmente o mais apressadinho, como convém aos animais saltitantes símbolos da efeméride, cujo sentido está distante do paladar ou das gracinhas, pois trata-se da morte e ressurreição de Cristo.

Para quem não tem interesse nas questões religiosas, apesar de toda a importância da Páscoa como renovação, o caminho é mesmo a antiga Ceasinha, equipamento administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A ideia é oferecer diversões para os públicos infantil e infantilizado, com uma série de programações sempre aos sábados e domingos durante todo este mês, a começar de hoje, com exceção dos dias 22 e 23.

A equipe da SDE empenhou-se em preparar atividades lúdicas, como a oficina criativa, com a proposta de motivar as crianças a produzirem seus próprios ovinhos da Páscoa, antes de comer os chocolates.

Também está prevista a oferta de fantasia de coelhinho, possivelmente acompanhada da canção “coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim, um ovo, dois ovos, três ovos assim”, entre outras repetições de antigos hábitos.

Uma brincadeira prevista é a “caça aos ovos”, por meio da qual as crianças terão pistas em um mapa para encontrar as delícias de chocolate, no período entre 10 e 17 horas.

A programação anunciada com antecedência pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico conta com a parceria de integrantes do Instituto Entre Aspas de Ação Comunitária.

Goethe contra o racismo

O Goethe-Institut, entidade de origem alemã, sediada no Corredor da Vitória, próxima ao Campo Grande, anunciou a participação no Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, próximo 21 de março.

A presença do Goethe estará bem representada na apresentação da peça Pequeno Manual Antirracista, a partir do dia 15, próxima sexta-feira.

Dirigido e escrito por Aldri Anunciação, a peça marca a estreia da atriz Luana Xavier em um monólogo. Inspirado no livro da escritora e ativista Djamila Ribeiro permanecerá em curta temporada até o dia 31 de março.