Paulo Afonso sedia encontro ambiental

- Foto: Colégio Sete

De repente, manchas azuis aparecem nas águas do mar nas proximidades de São Tomé de Paripe e adjacências, contaminando pessoas e provocando a morte de peixes e crustáceos.

Esta e outras ocorrências de danos ambientais pedem velocidade na apuração das causas e contenção dos efeitos poluentes por parte dos trabalhadores em meio ambiente, reunidos de 16 a 20 no II Encontro Estadual dos Servidores.

O município de Paulo Afonso, no norte do estado, vai receber servidores da Secretaria do Meio Ambiente e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Diante da eminência de desastres ambientais sem solução, como o verificado em São Tomé, o encontro aumenta de importância, por aumentar a sensação de desafio gerada pelas agressões.

De acordo com o presidente da Associação Pré-sindical de servidores (Ascra), César Augusto, o encontro em Paulo Afonso é um espaço estratégico de fortalecimento institucional para o trabalho do servidor público ambiental.

– É nesse ambiente de diálogo qualificado que conseguimos alinhar desafios, propor soluções e reafirmar o nosso compromisso com um sistema estadual do meio ambiente mais integrado, participativo e eficiente – afirma.

A iniciativa busca dar mais valor ao servidor público, a governança participativa e a construção coletiva de soluções institucionais para o sistema ambiental baiano.

A programação inclui atividade de campo no Monumento Natural do São Francisco, reforçando a integração entre teoria – a prática do conhecimento – e a atuação dos trabalhadores responsáveis pela defesa do meio ambiente.

ABRE ASPAS

“Quando a Petrobras reduz preço, essa redução demora muito para chegar na bomba, quando chega. Ou chega só parcialmente ou, mesmo quando chega integralmente, chega meses depois”

Rui Costa, ministro da Casa Civil, sobre aumentos injustificados praticados por postos de combustível

Sérgio Belleza lança obras

O escritor, empresário e consultor Sérgio Roberto Belleza Souza lança amanhã, às 15h, três livros em tarde de autógrafos na Associação dos Servidores do Banco Central (Asbac), em Salvador. Aberto ao público, o encontro terá conversa do autor com leitores. Bacharel em Administração, Belleza também atua como cronista, poeta e palestrante. Publicadas pela Dialética Editora, as obras transitam entre romance, crônica e poesia: Caminhos tortuosos, da opulência ao revés, inspirado em fatos reais; Eu, cognome Belleza, com crônicas de tom reflexivo; e A arte da imaginação, coletânea de poesias, frases e máximas de inspiração filosófica e espiritual.

POUCAS & BOAS

O 2º Encontro de Articulação da Educação Superior com a Educação Básica de Barreiras movimenta hoje o auditório do IFBA na cidade, com articulação do Fórum de Debates sobre a Educação Básica. Com início às 19h, no evento acontece a cerimônia do Ato de Celebração do Acordo de Cooperação, que regulamenta as ações do Fórum. O debate ‘Múltiplas Dimensões da Docência’ será conduzido pela Vice-Reitora da UNEB, Dayse Lago de Miranda, com mediação da coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino da UFOB, Anatália Dejane Silva de Oliveira.

Em Camaçari, o Festival de Arembepe 2026 será aberto hoje com o tradicional cortejo religioso e multicultural. A concentração será na entrada da localidade e caminhada a partir das 9h até a igreja do padroeiro São Francisco de Assis. O evento segue até segunda com mais de 50 atrações artístico musicais e encerra o ciclo de lavagens e festas populares da orla do município, realizadas pela gestão municipal durante o verão. A abertura do festival será na tarde de hoje.