Paulo Almeida no jornalismo da “Paz”

O Ano Novo virá com avanços na organização do jornalismo comunitário, gênero de imprensa no qual as pautas e demandas de bairros populares ganham protagonismo, tendo agora como um de seus principais representantes um dos expoentes da Agência Nacional de Favelas (ANF), jornalista Paulo Almeida.

Morador do bairro da Paz, as “Malvinas”, Paulo Almeida vai integrar um seleto grupo de 15 profissionais selecionados para fortalecer a comunicação entre o governo federal e a sociedade civil, especialmente a representada por grupos vulneráveis e ancestralmente oprimidos e explorados.

– No ano 2000, entrava no estúdio de rádio do bairro da Paz pela primeira vez e desde então entendi o alcance social de minha escolha para ser jornalista, reconhecendo a comunicação como um direito vital – afirmou Paulo Almeida, ao interromper brevemente os preparativos a fim de embarcar para Brasília, após a virada de ano.

Segundo Paulo Almeida, hoje, 25 anos depois de sua estreia, a convocação para a seleção brasileira de consultores da equipe de comunicação da Presidência da República representa o acerto de sua iniciativa, consciente da responsabilidade do novo desafio a ser enfrentado.

Almeida vai levar para o Comitê toda sua experiência e afeto identificado com a causa do povo, com a certeza de “dar sangue”, como se diz no senso comum, visando contribuir para provocar políticas públicas favoráveis à comunicação comunitária.

O chamado para o cargo de alto escalão é também o reconhecimento da disposição do governo federal no enfrentamento ideológico, campo importante da luta contra as desigualdades, verificando-se a necessidade de conscientizar os trabalhadores da condição de explorados.

“O decreto [que dá diretrizes para emprego da força] busca regulamentar o uso de armas (...) É necessário enfrentar a cultura de violência e impunidade que permeia parte das corporações policiais”

Paulo Pimenta, ministro da Secom, após reações à portaria que orienta uso de armas por forças policiais

Xamanismo em Terra Mirim

A ancestralidade indígena originada do território onde hoje fica o oeste dos Estados Unidos ganha espaço na virada de ano em Salvador, com a realização de rituais reinventados em Simões Filho, seguindo a tradição conhecida como “xamã”. A programação, envolvendo o poder atribuído aos animais não-humanos, manifestados após a sequência de atos, começa amanhã e segue até o dia primeiro. Quem tiver interesse em saber mais sobre as acomodações e toda a organização do encontro, basta acessar o perfil do instagram @terramirim ou solicitar informações adicionais no e-mail [email protected]

POUCAS & BOAS

Depois da novena preparatória que teve início dia 17 de dezembro, a comunidade católica de Santo Estevão, a 160 km de Salvador, comemorou ontem o padroeiro. Na primeira missa do dia de festa, a partir das 9h, foram homenageados devotos santoestevenses já falecidos. Às 17h aconteceu a missa celebrada pelo Arcebispo de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino, e concelebrada por diversos padres. Em seguida, a tradicional procissão com a imagem do santo percorreu as principais ruas da cidade do Vale do Paraguaçu. O encerramento da festa contou com show musical.

‘Reciclagem Popular: Inovação Sustentável na Era da Revolução Tecnológica e da Crise Climática’ foi o tema da 11ª edição do encontro nacional ExpoCatadores 2024, que contou com a participação da Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna (AACRRI). No evento foram apresentados os programas implementados no município, ‘Mãos que reciclam’ e o ‘Recicla Itabuna’. No evento realizado em São Paulo, a caravana da Bahia contou com 48 representantes de Associações e Cooperativas.

O Réveillon do Servidor será comemorado hoje em Senhor do Bonfim, com início às 19h30, na Arena Hall. O tradicional sorteio de prêmios entre os presentes é um dos momentos aguardados pelos servidores municipais, que vão aproveitar a noite para confraternizar. A festa será animada com as apresentações musicais do Trio Granah e Francismar Monteiro.