Paulo Fábio avalia rumos da política

Cientista político e professor da Ufba, Paulo Fábio - Foto: Divulgação

O Instituto de Estudos e Pesquisas para o fortalecimento da Democracia (IEPfD) e o Ateliê de Humanidades, ambos órgãos da sociedade civil com o objetivo de um melhor convívio na cidadania brasileira, promovem hoje às 19 horas, mais um programa da série “Diálogos”, como tema “O que saiu das urnas de 2024?”

O convidado é o professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e um dos principais cientistas políticos do país, Paulo Fábio Dantas Neto, ao trazer aspectos verificados nas recentes eleições no Brasil, nos Estados Unidos e no Uruguai.

O debate, mediado por Marco Aurélio Nogueira, representando os institutos, é acessível em ambiente digital, hoje, pelo YouTube, bastando solicitar inscrição pelo @iepfd e @ateliedehumanidades

O contexto, segundo se pode verificar, na avaliação de Paulo Fábio, revela a preferência do eleitorado brasileiro por um “centro”, equidistante dos antigos conceitos de “esquerda” e “direita”, enquanto nos Estados Unidos, a vitória de Donald Trump terá efeitos de consequências imprevisíveis para a politica internacional.

O impacto ameaçador do presidente “republicano” de trejeitos extremistas e propostas abertamente racistas e misóginas é uma das possibilidades de angulação do diálogo com o professor baiano e pesquisador da trajetória do político Antonio Carlos Magalhães, objeto de seu doutorado e tema de dois livros, um dos quais lançados este mês: “ACM político baiano-nacional: cronologia de um fato consumado”.

No “diálogo” anunciado para o YouTube, Paulo Fábio analisa as forças do chamado “Centrão” e as perspectivas de alianças entre “centro-direita” e “centro-esquerda”, apontando um caminho de moderação para a política brasileira.

Repensar a cidade no Goethe

Alemanha e Canadá, pelos países ricos; Egito, Nigéria, Cabo Verde e África do Sul, africanos; e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, já confirmaram presença no Simpósio Internacional “Repensando Cidade”, promovido pelo Goethe-Ínstitute, sede do encontro previsto para os dias 25 e 26.

Com o tema "Espaço Urbano" e a questão central "A quem pertence a cidade?", o simpósio sugere como diretriz uma análise qualitativa das dinâmicas urbanas, tendo como principais valores de hierarquia moral o direito ao espaço público e a construção de cidades mais inclusivas e sustentáveis.