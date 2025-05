Paulo Mota defende lei federal em vigor

- Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Schettini Mota, quer tranquilizar empresários e comerciários, em relação aos trâmites para o trabalho aos domingos a partir de primeiro de julho, quando um decreto federal pode gerar dupla interpretação em relação a Lei 10.101/2000 em vigor.

Mota descarta qualquer alteração relevante, bastando oferecer uma folga em contrapartida ao labor dominical, sem imposição de contrapartida pecuniária.

Acrescenta o presidente o fato de o “feriado prevalecer quando cair em dia de domingo”, descartando dúvida, qualquer que seja a situação.

Para Paulo Mota, onerar o custo do trabalho, reduzindo a margem de lucro dos lojistas, seria uma medida contrária ao contexto atual da economia do País e suas supostas incertezas relacionadas ao comércio varejista.

- Não há razão para acrescentar à cláusula convencional nos acordos alguma contrapartida, exceto a folga já prevista na lei federal”, afirma o presidente do Sindilojas.

O alerta serve para 45 mil lojistas em toda a Bahia, dos quais 12 mil com endereço em Salvador, alcançando 500 mil trabalhadores em todo o estado, sendo 123 mil na capital baiana.

Encerrado o mês das mães e das noivas, o objetivo do Comércio agora é tirar o máximo proveito das festas de junho, envolvendo Santo Antônio, São João e São Pedro.

A expectativa é de incremento nas vendas de peças de vestuário, especialmente voltada para os motivos juninos, alcançando a maior parte do estado, onde as pessoas se animam para dançar forró, comer canjica e beber licor.

Eleição no SINTCE à vista

O sindicato dos servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (SINTCE) realizou uma eleição simulada para a presidência do órgão.

Dos 177 votantes envolvidos na simulação, o conselheiro Inaldo Araújo obteve 129 votos, o que corresponde a 73% das preferências. Em segundo lugar, ficou a conselheira Carolina Matos, escolhida por 14% dos eleitores.

Em dezembro, na eleição para valer, caberá aos conselheiros a escolha do novo presidente. Resta saber se irão legitimar a preferência manifestada pelos técnicos. A ver

Rede CT seleciona projetos esportivos

A Rede CT – Comunicação e Transformação selecionou 352 entre 765 organizações da sociedade civil inscritas para atuar com projetos esportivos nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

A Bahia, com 67 aprovadas, foi a campeã do Nordeste, seguida por Ceará, 65, Maranhão, 61, tendo Pernambuco surpreendido os organizadores com apenas 35.

O objetivo do trabalho é descentralizar o acesso à Lei Federal de Incentivo ao Esporte, aplicando-se o princípio de justiça reparadora ou proporcional para acolhimento de entidades com acesso mais difícil aos benefícios.

Reunindo todas as instituições escolhidas no Norte, Nordeste e Centro Oeste, o total de municípios alcançados é de 257, atendendo cerca de 300 mil pessoas.

- A Rede CT nasceu com o objetivo contribuir com a descentralização de recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Atualmente apenas 14% do total de recursos movimentados pela Lei são destinados a projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste", afirma o gerente da Rede CT, Saimon Avelino.

O pressuposto da “peneira” de capacitação é o fato de o esporte servir como ferramenta de transformação social, contribuindo, assim, a baixa participação do Nordeste para a expansão de organizações criminosas em comunidades periféricas.

Na perspectiva de virar este jogo, o futebol lidera entre as atividades oferecidas, seguido por futsal, capoeira, multiesportivo, voleibol, jiu-jitsu e atletismo, além de judô, karatê e basquete.

A maior parte das iniciativas é voltada para crianças e adolescentes, mas há também um contingente considerável de organizações de mulheres e também os idosos vêm se destacando.