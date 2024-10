Perícia de laudos da Tronox segue sem retorno

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Mais de dois meses se passaram e a Central de Apoio Técnico do Ministério Público (MP-BA) ainda não retornou o pedido de detalhamento da perícia dos laudos do Inema, que motivaram a multa aplicada à Tronox por descumprimento do TAC firmado com o MP para conter a contaminação do lençol freático no litoral de Camaçari. Enquanto isso, a Tronox segue tentando “limpar a barra” e teria promovido, inclusive, uma reunião no Inema, com a presença de um advogado trazido de São Paulo, para “comprovar”, não se sabe como, a regularidade da sua operação e o atendimento às cláusulas previstas no TAC. Melhor seria trazer a público estudos atualizados sobre a concentração de metais pesados na água do subsolo da comunidade de Areias.

Acordo abre as lojas no feriado do dia 12



Nem o declínio do comércio da Baixa dos Sapateiros, em processo de extinção, nem o desmantelamento do tráfego e do terminal da Barroquinha, símbolo de baianidade, tampouco a inadimplência e o endividamento com impostos, detêm a projeção de aumento nas vendas de brinquedos em 10% este mês.



A avaliação é do experiente presidente do Sindicato dos lojistas do Comércio do Estado da Bahia, Paulo Motta.

- Conseguimos acordo com os representantes dos trabalhadores para poder abrir as lojas domingo, dia 6, mesmo com eleição, e no feriado do dia 12 - comemora Motta.

São 124 mil comerciários embolsando 56 reais, cada, por toparem trabalhar no feriado, e 12 mil lojistas ampliando suas margens de lucro no segundo período mais movimentado para venda de presentes infantis, devido ao Dia das Crianças, perdendo apenas para o Natal.

Para Paulo Motta, um novo adversário, fortalecido no período da pandemia, é o comércio eletrônico, no entanto, a expectativa de ampliação das vendas no modo presencial sinaliza a resistência do varejo tradicional.

O estrangulamento do comércio no centro da cidade, devido às restrições de mobilidade, vem produzindo uma contrapartida significativa, com a abertura de mais pontos de venda em bairros como Cajazeiras e Tancredo Neves, o antigo Beiru.

A abertura das lojas no domingo dia 6 e no feriado do dia 12 preserva também um hábito saudável para o controle da inflação, quando os fregueses “apreçam” os produtos e mercadorias.

Entre os itens de maior saída, este ano, é possível constatar a influência do mundo digital, com a procura de mães e pais por aparelhos celular e jogos eletrônicos.

Esporte no Outubro Rosa

Apoiar a campanha Outubro Rosa é o objetivo do festival náutico planejado para acontecer no dia 20, na Marina da Penha, localizado na Ribeira. Estarão presentes atletas com retrospecto de vitória sobre a doença e outras em processo atual de enfrentamento, aproveitando a positividade dos momentos de integração por meio do desporto. Segundo uma das organizadoras, Marcia Tata Mott, integrante do cibergrupo Kirimurê, o festival é uma oportunidade de mobilizar pessoas em torno da importância da prevenção ao câncer de mama, incentivando a prática de esportes náuticos como ferramenta para superação, força e resiliência.

Circuito das Profissões

A 10ª edição do Circuito das Profissões da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) terminou ontem. Considerado um sucesso pelos organizadores, o evento teve início na quinta-feira e reuniu mais de quatro mil estudantes de 60 escolas das redes pública e privada da região de Ilhéus.

“Brincadeiras dos Cerrados”

A Academia Barreirense de Letras divulgou durante a semana nomes dos 24 contos e respectivos autores inscritos para a coletânea ‘Brincadeiras dos Cerrados’. Com organização da presidenta e da secretária da entidade, Marilde Guedes e Adilma Vilela, respectivamente, o livro é o quarto com o Selo Editorial da ABL.

da redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes